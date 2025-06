Los primeros contenidos del mes de junio de Netflix ya están en curso. Conoce aquí las series que ya se pueden ver en la plataforma de streaming.

Sara, la mujer en las sombras

Es una serie de misterio y drama que ya se puede ver en Netflix. El thriller de seis episodios se centra en Sara, una ex agente de inteligencia, una mujer brillante pero agotada, que para esclarecer la repentina muerte de su hijo, deja de lado su solitaria vida y acude a Teresa, una amiga y antigua colega. Pero ningún favor es gratis y, pronto, vuelve a la vida que había dejado atrás. Le guste o no, tiene un don innegable y sigue siendo la mejor. No por nada la conocen como la “Mujer Invisible”. Luego de descubrir un lado desconocido de la vida de su hijo, Sara se suma en una investigación que arrastra al presente varios fantasmas de su pasado. Si bien esta búsqueda de justicia es una tarea muy ardua y extremadamente peligrosa, es justo lo que necesita para volver a sentirse viva.

El ADN del delito: Temporada 2

Es una serie brasileña de acción y drama que estrena su segunda temporada de ocho episodios en Netflix. Suellen y Benicio están de vuelta, lo que significa que el crimen también. Ahora, la policía tiene un nuevo objetivo: Isaac y su equipo Fantasma. Atrapar a estas grandes leyendas criminales que cada vez cometen robos más audaces no será nada fácil. La dramática serie está inspirada en crímenes reales. Con las actuaciones de Maeve Jinkings, Rômulo Braga, Thomás Aquino, Alex Nader.

