Nicky Jam y Daddy Jankee celebran reencuentro con "Muévelo"

Los intérpretes de reggaetón Nicky Jam y Daddy Yankee se reunieron luego de 20 años de separación para lanzar un nuevo sencillo titulado Muévelo, que formará parte de la banda sonora de la película Bad boys for life.

Producido por el dúo de raperos y productores Play-N-Skillz, el tema cuenta con un pequeño fragmento de la canción "Here comes the hotstepper", de Ini Kamoze, que rememora la época dorada del reggae en 1994.

"Yankee es mi hermano de batalla, el pasado no define quiénes somos hoy en día y hacer felices a nuestros fanáticos es el principal motor de este tema", afirmó Nicky Jam.

El corte está acompañado de un video musical, dirigido por Marlon Peña, el cual presenta un concepto cinematográfico "inspirado en la cultura callejera con un aire apocalíptico" en las calles de Miami, Florida.

"Queríamos volver y queríamos hacerlo en grande. Entregarles a nuestros fans un tema explosivo", agregó el artista puertorriqueño Daddy Yankee, quien formó el dúo Los Cangris con Nicky Jam.

jb