Nicky Jam, Akon y Maffio te ponen a bailar con “Uchi Wala”

El sencillo “Uchi Wala” ya suena con fuerza en las estaciones de radio, una canción creada en colaboración por Nicky Jam, Akon y Maffio. Pero detrás de este tema, hay una larga historia de fuerzas creativas uniéndose para darle forma a lo que se espera sea uno de los grandes éxitos del otoño.

En entrevista, Nicky Jam platicó cómo surgió esta alianza entre los músicos, recordando cómo Maffio trabajó en su álbum “Fénix”, por el cual ganó un Disco de diamante por sus altas ventas: “El me dijo ‘yo ya te di una canción, tú me debes a mí una canción’ (risas). Lo dijo más bonito: ‘tengo un tema que no sé…’. Me envió el tema, no era un mal tema. Nunca me envía música mala, siempre me envía cosas buenas. Pero pensaba, ‘si tú quieres usar un tema mío como sencillo esa canción no era’. Yo le dije la línea de lo que quería trabajar y me mostró la canción”.

El tema se completó con la participación de Akon: “Nunca había trabajado con Akon, qué mejor que en un sencillo. Usamos esa canción, me enamoré de la canción, de la vibra, es muy alegre, tiene ese ‘flow’ afro, ese ritmo africano. Akon tiene ascendencia africana, es africano. No puede ser mejor que eso”.

Una cualidad que resalta Nicky Jam es la facilidad con que trabaja la que Maffio como productor:

“No se le hace difícil ningún tipo de colaboración, tiene respeto… Si fuera Tito Manguera de la esquina… pero se sabe que el tipo tiene prestigio, tiene respeto, un buen catálogo. Es respetado en el mundo de la música. De eso se trata”.

Sobre las invitaciones a colaboraciones, el reggaetonero agregó que “si tú vienes y me dices que quieres trabajar conmigo, tienes que demostrarme por qué yo debería trabajar contigo. Qué tú has hecho que te pone al nivel mío, yo siendo un artista como soy. Hoy en día tengo un nivel, hubo un tiempo en que no y tenía que demostrarles eso”.

Del significado de “Uchi Wala”, Nicky Jam dijo: “Es como decir ‘olvídate’”, y Maffio agregó:

“Decidimos que sea una palabra que se puede usar cuando tú te tiras una foto, en vez de decir ‘chesse’ tú dices ‘uchi wala’. Tú verás cómo la gente va a decir ‘Ese tipo sí estaba feliz en esa foto’. Es algo que se refleja, mucho, te pone de buen humor, igual que el sonido de la canción”.

Los músicos recordaron anécdotas de la grabación: “La pasé super bien con Akon y con Maffio, nos reímos mucho. Akon no se sabía las palabras”, dijo Nicky, mientras que Maffio afirmó: “En el video se tapaba la mano, en la cara, mirando pa’ bajo cuando estaba cantando”.

Puentes sonoros

En estos tiempos turbios de pandemia y divisiones sociales, Maffio elogió la música como elemento de unión, primero como un agente de salvación personal y después como una herramienta de conjunción: “La música me drena el alma, es mi escape. Ese rincón virgen, intocable, que mucha gente no puede tocar. Es mi escape de muchas cosas, de algunos sentimientos. Soy una persona que no me expreso cuando me pasa algo, no le digo a nadie, pero dos meses después de que me pasa escribo de eso. La música es una salvación, no sólo personal, pienso que sería la salvación del mundo: es el único lenguaje que puede unir naciones”.

Igualmente, el dominicano abogó por el respeto: “Quiero que mantengamos el respeto, es lo más valioso en este mundo. Cuando das respeto te lo dan, la sociedad va en una cuesta abajo. La responsabilidad de nosotros es tratar de siempre salvar eso para que el otro que viene atrás de nosotros, el joven venga con ese chip de respeto”.

Para Nicky, la música es también un escape: “Me pones un ritmo y se me olvida pandemia y todo lo que está pasando en el mundo. Se me mete esa melodía en el sistema y es como un espíritu que se mete en todo el cuerpo. Es para mí muy fácil”.

JL