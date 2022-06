Neto Peña, el rapero que exporta un estilo "mexa"

Neto Peña es un cantante reconocido dentro del rap y hip hop, tiene 5.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y es seguido por casi un millón de personas en Instagram.

El rapero es originario de Guadalajara y platica cómo ha sido su camino por este género, impregnando un estilo bastante distintivo, pues dentro del género urbano añade sonidos mexicanos, o como los define, orgulloso de sus raíces que son las que marcan una diferencia en sus canciones.

"En algún momento me casé con la idea de representar e interpretar algo con lo que realmente me identificara, en este caso es la música mexicana con la que yo crecí, y la cual siempre se encontraba dentro de mí", dice en entrevista.

El género urbano que caracteriza al cantante apareció a mediados de los años 70 en Estados Unidos, y se distingue por combinar varios estilos musicales afroamericanos como lo son el R&B, el funk o el hip hop, por lo cual, crecer en Jalisco fue un reto para llegar hasta donde ha llegado hoy, ahora sus canciones han llegado incluso a España.

"Es la primera vez que cruzamos el continente y pues bien feliz de venir a representar a México haciendo lo que nadie creía posible, que como rapero pudieras cruzar el charco y venir a representar nuestra cultura, estamos cumpliendo un sueño y por eso bien feliz, bien contento".

El rapero comparte que desde pequeño le agradaba la música y que fue un cosquilleo que poco a poco fue creciendo, hasta llegar a convertirse en lo que hoy es, sin embargo, no tiene ningún familiar en el medio artístico, fue su esfuerzo y sueños en la vida lo que lo motivaron para llegar a cumplirlos.

"En mi casa casi no se escuchaba música, de hecho comencé a escucharla con mis primos ya casi terminando la primaria llegando a la secundaria ahí fue cuando conocí el rap, la banda, la cumbia, entonces siempre he tenido ese recuerdo de la música, veía un piano y me llamaba mucho la atención".

Todo el esfuerzo ha rendido frutos para este joven cantante, sin embargo, a diferencia de muchos otros artistas apadrinados, él inició con su equipo y sin un padrino que lo ayudara a crecer en el ambiente artístico, esforzándose el doble por llegar hasta donde está, ya que su estilo es tan particular que llamó la atención de Amazon Music por el estreno de "Seres de Noche", un nuevo capítulo de "Amaneceres".

"Mucha gente, no un padrino como tal pero si mucha gente que me ha ayudado en mi carrera, agradecido con todos los que han grabado conmigo, todas las colaboraciones que me han invitado, con todos los productores que he trabajado, pero es cuestión de mucho trabajo mío y también de mí equipo.

"Yo estoy en una disquera independiente llamada Alzada, empezamos desde cero, cuando no había nada, no teníamos ni para comer algunas veces, entonces representando a los de Alzada y México siempre con mucho trabajo, a mis socios, amigos, me han ayudado a mí y yo los he ayudado a ellos, eso es lo chingón".

El cantante ha tenido colaboraciones con otros artistas de diferentes géneros, lo cual siempre había querido. Cumplió su sueño de grabar con Leonel García, y trata de dejar una buena relación con todas las personas con las que trabaja.

"Cumplí un sueño de grabar con Leonel García, que era algo que yo siempre había querido, alguien con quien siempre había querido grabar, con un montón de gente que me ha apoyado en mi carrera y yo agradecido con todos".

Neto cuenta que por medio de las redes sociales quiere estar más activo con su comunidad, generando contenido para ellos; asegura que por estos medios quiere acercarse más a su público no solo musicalmente, sino también para que lo conozcan como persona.

"Muchas veces voy a lugares y se me olvida tomarme fotos o traigo el celular sin pila, me gusta más vivir el momento, pero trato de estar más activo y constante en mis redes con mi gente, lo de ahorita es seres de noche junto a Amazon Music y acabo de producir un disco nuevo, para que estén ahí al pendiente y muchas canciones bien personales y bien perronas, creo que es de los mejores trabajos que he producido y es lo que viene y con esto cerramos el año, mucha música mexa en camino".

CF