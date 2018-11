Netflix estrenará en todo el mundo la saga "Evangelion"

La plataforma de streaming anunció que uno de los animes más aclamados de la historia "Neon Geness Evangelion" formará parte de su repertorio el próximo 2019 en todo el mundo.

"El anime que dejó al mundo sin aliento está de regreso"

Mediante un pequeño tráiler de casi un minuto de duración, Netflix informó que el clásico se formará parte de los próximos estrenos para su plataforma, además de las dos películas de la misma saga "Neon Genesis Evangelion: El Final de Evangelion" y "Neon Genesis Evangelion: Muerte(Verdad)".

"El anime que dejó al mundo sin aliento está de regreso", escribió en redes sociales.

"Neon Geness Evangelion" es una serie de anime creada por el estudio Dainaz y dirigida por Hideaki Anno.

La serie de 26 capítulos cuenta la historia colocada en un mundo futurista donde los robots llamados "NERV" que protegen a la humanidad de extrañas criaturas de dudoso origen. Éstos son controlados por los personajes "humanoides" llamados "EVA". Mediante avanzan los capítulos, la historia se vuelve más compleja en cuanto a las historias y pensamientos de los personajes principales: "Azuka", "Rei", "Shinji" y Misato" entre otros.

Netflix ha complacido a todo tipo de público con estrenos de animes y caricaturas clásicas. Entre ellas, se encuentra "Death Note" (tanto la serie de anime como el "live action" que realizó la misma plataforma), "Naruto", "Full Metal Alchemist", "Ghost in the Sheel" y la famosa película de 2016 dirigida por Matoko Shinkai "Your Name".

