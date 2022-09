Este sábado 24 de septiembre se llevó a cabo la fiesta propiciatoria para los seguidores de Netflix y sus producciones en todo ámbito, desde el cine hasta las series; de esta forma, desde diferentes puntos del globo diferentes estrellas internacionales dieron a conocer avances, trailers o detalles de lo que cocina la plataforma de streaming para lo que resta de 2022 y el año siguiente, donde destacan, por supuesto, las series para la pantalla chica.

Y si hay que destacar algo es que al menos dos series de éxito probado intentarán suerte con spin offs donde se retoma el universo de ficción o sus personajes; ejemplo de esto es que, a pesar de preparar el inicio de su tercera temporada, ‘Bridgerton’ retorna pero no en solitario, la novedad es que también llegará la serie ‘Queen Charlotte: a Bridgerton Story’, donde se contará la historia de la reina; ahora, si bien el estreno de la tercera temporada de ‘The Witcher’ será el verano de 2023, el 25 de diciembre atestiguaremos el de ‘The Witcher: Blood Origin’, otra serie derivada del universo de guerreros y monstruos, con Michelle Yeoh y Minnie Driver.

Menciones y diversiones

Por otra parte, con apenas menciones pero bien plantado el éxito previo, algunas series apenas se anunciaron para nuevas temporadas; así, aunque ‘Vikings Valhalla’ llegue en 2023, antes de eso veremos de nuevo a ‘Lupin’ en su temporada 3, y la muy anticipada –y en filmación ahora de su temporada 2– ‘El juego del Calamar’ (‘The Squid Game’), para colocar en esta lista la segunda entrega de episodios de ‘Shadow and Bone’.

¿Parece demasiado? Y esto es el inicio, ‘Emily in Paris’ tendrá asimismo su temporada 3, y para el 23 de noviembre podremos ver las escalofriantes y divertidas aventuras de la primogénita de la familia Addams, en ‘Wednesday’; además, regresan después de una prolongada ausencia los personajes de la serie ‘Manifest’, para su temporada 4 y final, a estrenarse en noviembre y dejarnos ver la conclusión del misterio de una desaparición prolongada.

Unas empiezan otras acaban

Y si eso no los entusiasma, se dio a conocer que ‘Stranger Things’ ya fila lo que será su temporada 5, así sólo presenten bloopers de pasados episodios para detonar carcajadas; ahora bien, ‘HeartStopper’ estrenará segunda temporada, y la serie juvenil con personajes preparatorianos que disfrutamos todos, ‘Never Have I Ever’, llega a su temporada 4 y concluyente, lo mismo que ‘Dead to Me’, que termina con su temporada 3, a pesar de que repitan en sus papeles Christina Applegate y James Marsden.

Sin embargo, si de ambición hablamos, ‘The Body Problem’ se anunció para 2023, una muy ambiciosa producción de ciencia ficción basada en una exitosa saga de libros, y anticipa efectos especiales de última generación para conseguir un espectáculo televisivo donde, por si deseaban más, estará la mexicana Eiza González como parte del elenco.

Para quienes hablamos español

Ya que se menciona una actriz mexicana, es justo revisar los anuncios para quienes comparten nuestra lengua; primero, otro spin off, ahora de ‘La Casa de Papel’, se trata de la serie ‘Berlín’, con los mismos productores y Pedro Alonso repitiendo personaje. Y no hay que perder de vista el reality brasileño ‘Casamento a’ Cegas’, versión carioca de ‘Love is blind’, que alcanza su segunda temporada; y si de estreno se trata, llegará otro reality, ‘La firma’, donde las artistas del género urbano –Yandel, Raw Alejandro, Nicki Nicole y Tainy– se unen a Will I. Am para ayudar a jóvenes a alcanzar el estrellato.

Pues bien, los mexicanos no cantamos mal las rancheras, pisa fuerte la nueva serie ‘Triada’, un estreno en el que Maité Perroni interpretará tres diferentes personajes; a eso se suma ‘El Elegido’, interesante serie con Tenoch Huerta encabezando el reparto, basada en la novela gráfica ‘American Jesus’, de Mark Millar; para ahora cerrar con el clásico personaje de Paco Ignacio Taibo 2, interpretado por Luis Gerardo Méndez ahora, en la serie ‘Belascoarán: detective independiente’ que se estrena el 12 de octubre próximo.

Para cerrar con broche de mate, la controversial serie argentina ‘El Reino’ alcanza su segunda temporada y con ella regresa para tocar temas álgidos de la historia reciente en la nación sudamericana; asimismo, la bioserie más esperada por los fanáticos del rock continental es sin duda ‘El amor después del amor’, donde se recorre la vida y obra de Fito Páez.

