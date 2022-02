Con la creación del servicio streaming de Disney, los fans visualizaron que todos los contenidos comprados por la compañía estuvieran disponibles en su plataforma, en especial franquicias como Marvel, que si bien es uno de los principales catálogos integrados, hay algunas producciones que no pudieron incorporarse por derechos de difusión.

Al igual que las películas de "Spider Man" en sus diferentes sagas –de las cuales Sony mantuvo durante mucho tiempo en exclusiva los derechos de este personaje para crear sus propias trilogías- otras producciones como las series "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defenders" y "Punisher", no pudieron ser incorporadas al catálogo de Disney, pues en el caso de estas series Netflix obtuvo los derechos para crear contenido original a fin de generar sus propias franquicias y fueran un nicho de atracción para los fans de Marvel con personajes que no figuraron como cartas fuertes para Marvel y ahora Disney.

A raíz de que Disney tomó el control de Marvel como dueña de la franquicia, Disney ha decidido crear nuevo contenido con los personajes que Netflix, por ejemplo, manejó en solitario por mucho tiempo, y con el gran proyecto que Disney y Marvel plantean con el multiverso entre todos los personajes de Marvel desde sus comics de origen, Netflix tendrá que sacar de su catálogo a las mencionadas series que ahora figuran como posibles proyectos para la plataforma de Disney y sus adaptaciones en el cine.

Netflix confirmó que las series que produjo basadas en los personajes de Marvel, como "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defenders" y "Punisher", saldrán de la plataforma el 1 de marzo.

Aunque Disney no ha dado una postura clara sobre si el contenido que creó y mantuvo en su poder durante varios años Netflix se integrarán ahora al streaming de Disney Plus, los planes de producción filtrados indican que si no se crean nuevas historias para estos personajes, si serán retomados para integrarlos al multiverso que plantean en sus futuras líneas temporales.

El fin del contrato

Netflix mantuvo el liderazgo por mucho tiempo como la propulsora y principal concepto de servicio streaming, y aunque durante mucho tiempo su principal enfoque estuvo en agrupar en su catálogo series y películas de todo tipo de franquicias y productoras, Netflix no dudó en que otra de sus virtudes fuera consolidarse como productora de contenido original con personajes inéditos o dando paso a historias de origen como lo hizo con "Dardevil", por ejemplo.

Previo a la creación y lanzamiento comercial de la plataforma Disney, Marvel hizo una alianza con Netflix, que entonces adquirió los derechos de algunos personajes e historias de los comics de Marvel para crear contenido, sin embargo, muchas no contaron con el respaldo total de Marvel Studios luego de Disney tuviera que dar el visto bueno para que sus personajes fueran explotados por una productora ajena a Disney, lo que comenzó a derivar en postergaciones para el lanzamiento de nuevas temporadas y finalmente en la cancelación definitiva de los proyectos.

De esta forma la relación entre Netflix y Marvel fue en declive, cuando en octubre de 2018 se anunció que "Iron Fist" ya no tendría seguimiento para una tercera temporada, de igual forma, un año después los proyectos de "Punisher" y "Jessica Jones" fueron cancelados en 2019.

Aunque Marvel nunca ha cedido la totalidad de sus personajes, sí permitió que productoras como Sony compraran los derechos durante varios años, por ejemplo, de "Spider Man", hecho que impidió que el propio Marvel pudiera hacer uso de unos de sus superhéroes más famosos y comerciales, así Sony produjo y llevó la línea narrativa de las sagas protagonizadas por Toby Maguire y Andrew Garfield, hasta que en los filmes de Tom Holland y la llegada de Disney como dueña de Marvel, lograron un acuerdo para que esta versión por fin formara parte del Universo Cinematográfico de Marvel y así el "Hombre Araña" fuera considerado nuevamente en el equipo de "Avengers" como siempre lo ha sido en los cómics, aunque Sony siguiera teniendo los derechos sobre el personaje y poder de decisión sobre los proyectos.

Poco a poco fueron tomando fuerza personajes como "Darevil" y tras la buena crítica y audiencia que logró con su serie producida por Netflix, tal parece que Disney decidió no renovar su contrato con Netflix para poder integrarlo oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel y sus series oficiales ya impulsadas por Disney, en especial, tras la línea narrativa que se propuso con "Spider Man: No Way Home", en donde apareció el personaje de "Mark Murdock" (Darevil), interpretado en Netflix por Charlie Cox.

Aún no se sabe si Disney-Marvel darán un nuevo origen a los personajes e historias creadas por Netflix, o si incluso las series serán integradas al catálogo streaming de Disney, o si Netflix pondrá condiciones para que Disney y Marvel hagan uso del contenido ya creado.

OF