“¿Qué culpa tiene el karma?” (Netflix, 2022) es una comedia que busca convertirse en la cinta más divertida del verano; protagonizada por dos hermanas (Aislinn Derbez y Renata Notni), un músico (Gil Cerezo), y muchos flamingos, el filme tiene una trama de enredos y malentendidos que también echa un vistazo a las nada sencillas relaciones intrafamiliares. El estreno de este proyecto será este próximo 3 de agosto.

De acuerdo con la historia, “Sara” (Aislinn Derbez) es una diseñadora frustrada que culpa al karma de su mala suerte; aunque vive bien en Mérida, Yucatán, la estabilidad de su mundo se pierde cuando “Aarón” (Gil Cerezo), un músico que fue su crush y mejor amigo en la prepa, regresa a su vida como prometido de su hermana “Lucy” (Renata Notni), y por ello tendrá que enfrentar su mal karma, y admitir lo que siente por su amor del pasado.

La actitud hace la diferencia

En este sentido, la actriz Aislinn Derbez asume el rol protagónico y destaca en entrevista con EL INFORMADOR que, “fiel creyente del karma, creo que debemos tener cuidado con nuestras creencias; toda acción tiene una reacción y lo que se siembra tiene cosecha, ese es el tema de la cinta, pero a veces esas creencias pueden limitarnos, como mi personaje, que empieza a culpar a los demás de lo que le sucede, se victimiza y se frustra. Por eso debemos cuidarnos de eso. Ese es el mensaje de la película, que la actitud hace toda la diferencia y que debemos responsabilizarnos de nuestra vida, tomar las riendas”.

Para la protagonista, las situaciones que le suceden a su personaje, de algún modo, “asumir nuestra vida y saber lo que queremos es algo fundamental; porque no se trata de evadir las cosas y culpar a todo lo que está allá fuera”.

Nuevo talento y representación

Asimismo, la sorpresa en la cinta es Gil Cerezo, músico de la banda Kinky que debuta como actor; en este sentido indica Aislinn Derbez que “me encantó conocer esta faceta de Gil, nunca había actuado y fue un gran descubrimiento, su actitud fue increíble y es muy transparente, tiene gran habilidad para ser él mismo ante la cámara, lo cual es muy difícil: Su naturalidad se percibe en la pantalla (y tiene un sentido del humor increíble)”.

De igual manera, el haber filmado en Mérida —comenta Derbez— “fue especial, porque creo que estamos acostumbrados a que la mayoría de las películas sólo muestran la Ciudad de México, y es triste porque perdemos de vista otras culturas de otros Estados del país. Y Mérida (Yucatán) es un lugar hermoso y espectacular, y creo que la historia le va muy bien. Debería hacerse más seguido, que se muestren otros sitios de la República”.

Sobre su personaje, “Sara”, el reto de Derbez fue “que a pesar de ser una comedia romántica, tiene un mensaje la película; el personaje pasa por problemas y podemos comprenderlo, no me había tocado interpretar a alguien en esos términos, alguien que siente que no le va bien en la vida, que nada le funciona. Y es lindo, porque me recordó la relación con mi hermana, que pasamos por algo similar a lo de la película, pero hemos conseguido reforzar nuestra amistad. Por eso esta cinta me parece profunda”.

Disfrute y trinchera

La actriz Miriam Chi Chim asegura a esta casa editorial que esta cinta “me hizo hacer un autoanálisis, sobre cómo me miro, cómo es el ritual que sigo ante el espejo cuando me digo que voy a lograrlo; a veces pronunciamos lo que llevamos dentro y por eso hay que tener cuidado, a veces el universo lo trae de vuelta. Si ya estamos aquí ¿qué nos cuesta disfrutar? Cada quien desde su trinchera”.

Sobre trabajar con Gil Cerezo, Chi afirma que “fue una persona maravillosa, disfruté de su compañía y de actuar con él, es una persona honesta y sincera, y eso se refleja ante la cámara (y como dijo Aislinn, eso es complicado). La pasé muy bien, con él y todos los del elenco”.

Identificación e inspiración

La película, nos cuenta la actriz, “muestra los paisajes de Yucatán, y como yucatecos creo que ha sido fructífero porque se logra que la cinta sea fresca, que tenga su propia personalidad. Además, ayudó a transformar las calles, y seguro los habitantes se sentirán identificados con los lugares, porque de eso se trata, de mover sentimientos y despertar recuerdos, transmitir y que quien nos vea se sienta identificado”.

Finalmente, sobre su personaje (“Sac Nicté”), Chi nos dice que se sintió “muy identificada, porque es honesto y evoluciona con la trama; al crearlo, lo importante fue basarme en la identificación y la inspiración; porque quería que cualquier chica se sintiera identificada con el personaje (que puede ser de cualquier pueblo de la zona). Al final, no me fui lejos de lo que soy”.