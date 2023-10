Netflix: Películas que NO debes ver al ser las peores del catálogo

Netflix es la primera plataforma de streaming y la que tiene mayor número de usuarios a nivel mundial gracias a su amplia oferta de películas para todos los gustos, desde filmes románticos hasta las comedias más entretenidas, hay para grandes y chicos e incluso para aquellos amantes del cine a ls que les gusta ver desde lo más popular hasta las producciones más desconocidas.

No obstante, su empeño por tener el mayor número de contenidos audiovisuales hace que dentro del mismo abanico de posibilidades se encuentren películas que no cumplen las expectativas del espectador, por ello te contaremos a continuación cuáles son las películas de Netflix que no deberías ver.

Estas son las peores películas del catálogo

365 días

Película polaca dirigida por Bárbara Bialowas basada en el primer libro de una trilogía escrita por Blanka Lipińska en el 2018.

Relata la historia de Mssimo, un mafioso y Laura, directora de ventas que se encontraba de viaje en Sicilia para salvar su matrimonio, situación que no sucede pues es secuestrada por dicho hombre con el único objetivo de que ella se enamore de él.

Para dicho fin le da a Laura 365 días, mismos en los que, al parecer, ella desarrolla el síndrome de Estocolmo y resulta ser feliz con sus secuestrador.

Tenemos un fantasma

Largometraje escrito y dirigido por Christopher Landon, en él el director incorpora una combinación entre el terror, el drama y un trasfondo dramático a esta historia sobrenatural.

Narra la historia de Kevin y su familia, quienes se vuelven virales tras encontrar un fantasma en su nueva residencia, el cual necesita ayuda de su familia para recuperar sus recuerdos y poder partir en paz.

Death Note

Producida por Adam Wingard, se trata de un live action de un anime que cuenta la histora de Light Yagami, un joven estudiante que un día cualquiera encuentra un cuaderno que lleva por nombre el título de la película.

En dicho cuaderno al escribir el nombre de una persona, esta muere, por lo que Light decide embarcarse en la misión de acabar con todos los criminales del mundo, situación que se vuelve complicada cuando un detective comienza a investigar el caso que rodea tantas muertes.

Sin embargo, esta cinta no cumplió con las expectativas de aquellos que conocen la versión original. Con esto se convierte en la tercera de la lista de películas que no debes ver.

Memorias de un asesino internacional

Película de Jeff Wadlow interpretada por uno de los grandes actores de comedia estadounidenses, Kevin James quien al parecer no consigue lograr ese buen humor entre el espectador y la trama de la película.

Narra la historia de Sam Larson, un escritor que es confundido con un sicario luego de que su libro de ficción sobre un asesino internacional se convierta en un éxito, situación que ocasiona que lo secuestren y trasladen fuera del país.

Alerta Roja

Película protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, con estos nombres parece tener todo para triunfar y ser un éxito, sin embargo no agradó a muchos pues a varios les pareció que no había gracia y terminaba por ser aburrida.

Cuenta la historia de John Hartley, un agente de la Interpol a quien no le queda más remedio que aliarse con un ladrón de arte para juntos poder capturar a Sarah Black, otra ladrona de arte que se convierte en la más buscada, seductora y peligrosa.

Finalmente cabe resaltar que la opinión de estas y todas las películas de Netflix es subjetivo y lo que para algunos puede ser lo peor o lo más desagradable, para otros puede ser todo lo contrario.

