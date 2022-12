Este jueves 8 de diciembre la docuserie "Harry y Meghan" fue estrenada en la plataforma de streaming de Netflix, en la cual los duques de Sussex cuentan cómo fue que enfrentaron su relación ante los obstáculos de la carrera de la actriz y las obligaciones que tenía el príncipe por ser miembro de la .

Para el segundo episodio de la docuserie, la pareja habló sobre el racismo que tuvo que enfrentar Meghan en la familia real, tema que en los últimos meses se habló mucho luego de la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.

El príncipe Harry mencionó que la exactriz "sacrificó todo lo que sabía y la libertad que tenía para unirse a él en su mundo", cosa que reconoció la propia Meghan.

"En ese momento, no estaba pensando en cómo la raza jugó un papel. Realmente no pensé en eso", dijo Meghan Markle quien constantemente fue señalada por la prensa al ser una persona de raza mixta.

Fue en el año de 2002 cuando la duquesa de Sussex comenzó su carrera como profesional en el mundo de la actuación en la telenovela "Hospital General", además en 2011 fue conocida por por participar en la serie llamada "Suits" durante casi siete años, algo que los medios encontraron atípico para la familia real.

"La gente es muy consciente de mi carrera porque la convirtieron en un problema cuando fui al Reino Unido. Pero antes de eso, la mayoría de la gente no me trataba como a una 'mujer negra'. Así que esa charla no sucedió para mí".

Sobre el tema es su mamá, Doria Ragland, quien revela el consejo que le dio a su primogénita: "Le dije muy claramente que esto se trataba de raza. Puede que no quieras escucharlo, pero esto es lo que se avecina".

Mientras que el príncipe Harry, de forma directa, detalla la reacción de la monarquía británica: "Me pidieron no decir nada porque todo por lo que ella estaba pasando, ellos también lo habían pasado. Era casi como un rito de iniciación y algunos miembros de la familia decían 'mi esposa tuvo que pasar por eso, ¿por qué tu novia debería recibir un trato diferente?".

Los últimos capítulos de "Harry y Meghan" se estrenarán el próximo 15 de diciembre en Netflix.

