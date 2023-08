Este 30 de agosto se estrena en la plataforma Netfliix la cinta mexicana “La Gran Seducción” del director Celso García, la cual es protagonizada por Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. Quienes interpretan a personajes entrañables donde la moraleja es hacer equipo para que la comunidad de un pueblo no se desintegre.

La historia se sitúa en “Santa María del Mar”, un pueblo pequeño con un gran corazón, que un día quedó en el olvido y sin trabajo. Después de muchos años, su destino está a punto de dar un giro con la oportunidad de que una empacadora de pescado se instale en el pueblo. El único requisito es convencer a un doctor de mudarse ahí. Para “Germán” (Villegas) y el resto del pueblo, no hay límites cuando se trata de seducir al “Dr. Mateo” (Pierre Louis) y devolverle la vida a “Santa María del Mar”.

Al respecto, EL INFORMADOR estuvo presente en una mesa virtual para conversar con Memo, Pierre Louis y Yalitza, de hecho esta última refiere que se requirió de un trabajo en equipo tanto en el set como en la misma historia para lograr los objetivos, tanto del crew como de los personajes de esta comunidad. “Ojalá el público disfrute así como nosotros lo hicimos durante el rodaje. Van a ver en pantalla cómo ese trabajo en equipo, el compañerismo y esa unión que tienen, los lleva a alcanzar su objetivo, que es seducir al doctor”.

En ese sentido, Pierre Louise también reafirma que ese trabajo en equipo también se percibe en el rodaje, “en cómo creamos una química juntos. Y el impacto será muy personal, dependerá de cada espectador que vea esta película, quien se verá reflejado con ciertos personajes o situaciones, pero sin duda la temática y el hecho de que trabajen en equipo para lograr un bien común, es lo que hacemos todos todo el tiempo para lograr algo. Y lo interesante de esta cinta es ver los obstáculos que tienen para obtener su meta en común que es donde radica la comedia de esta película”.

Además, resalta Memo que la gente de este poblado en la trama, también afronta una mentira por debajo de todo para alcanzar el objetivo, “y eso genera angustia y tensión, esa también es la parte emocionante de la película, como espectador supongo que sucederá una cosa como de…. ‘A ver a qué hora se les cae el teatrito’”. Porque también comparte Yalitza, no solo es una persona mintiendo, sino todo el pueblo en el que cae en el juego, todos son cómplices y están a la expectativa de que a nadie se le vaya a salir algo para revelar lo que está pasando.

La cinta también aborda el sentido de pertenencia, de querer tus raíces y sentirte orgulloso de dónde vienes. “Yo que no soy de la Ciudad de México, eso me ayudó a construir un sentimiento similar, no es que yo sea de muy lejos, pero vengo de Toluca, una ciudad chiquita y siempre tengo una sensación de nostalgia porque para mí Toluca siempre será bella, es la madre de mi infancia, donde jugué y conocí a mis amigos, fue donde por primera vez actué y descubrí mi sueño”.

Yalitza también comparte que siempre habrá cosas y situaciones que te vinculen al lugar de donde eres. “Tal vez las demás personas tengan otra perspectiva, pero como tú creciste ahí, conoces a tu gente y así te desenvuelves, es lo que te conecta. Además, en esta peli hay esta esperanza de que renazca lo que un día fue”.

Finalmente, Pierre Louise, comparte que en el caso de su personaje “Mateo”, el médico de este filme, él siente la comodidad de trabajar en una ciudad, que es su esencia, “pero una gran enseñanza para él cuando sale de este lugar es que también reconoce la belleza en otro lugar”. Los tres actores esperan que el público conecte con esta trama tan entrañable que también lo ha sido para ellos.

