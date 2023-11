Este miércoles 8 de noviembre es día de estreno de documentales en Netflix, ya que los nuevos contenidos son series y películas del género.

Si eres aficionado a estos contenidos o te interesa saber sobre alguno de los temas que hoy tiene Netflix para ti, prepara tu espacio favorito para disfrutar de ellos en tu tiempo dedicado al entretenimiento desde la comodidad de tu hogar.

Cyberbunker: Un portal alemán a la dark web. ESPECIAL/NETFLIX.

Cyberbunker: Un portal alemán a la dark web

Película documental alemana, dirigida por Mar Rainer y Kilian Lieb, que ya está disponible en Netflix. Dos mundos se contraponen en una idílica ciudad turística alemana. Un grupo de misteriosos neerlandeses y su excéntrico líder Xennt quieren apropiarse del enorme búnker de la OTAN que se encuentra debajo de Traben‑Trarbach. Xennt les promete a sus residentes un futuro próspero y cientos de puestos de trabajo. Pero algunos sienten preocupación por los rumores que hay en el pueblo: ¿Xennt, el carismático hombre de pelo largo rubio y abrigo de cuero negro, es en realidad un despiadado fugitivo que quiere convertir el búnker en un centro del narcotráfico? Pese a que acuden a la policía, no logran nada, el búnker se vende igual. Xennt y su banda se instalan cientos de metros bajo tierra y denominan a su nuevo hogar Cyberbunker 2. Lo que nunca imaginaron sus habitantes es que debajo de Traben‑Trarbach se abre un portal al inframundo criminal.

Robbie Williams. ESPECIAL/NETFLIX.

Robbie Williams

Es una mini serie documental de cuatro episodios de Reino Unido, bajo la dirección de Joe Pearlman, que ya se puede ver en Netflix. Robbie Williams es uno de los más grandes artistas del mundo. A sus casi 50 años, con cuatro hijos, una esposa que lo adora y una joven familia, podría decirse que está en un buen lugar: tuvo una vida agitada y ahora ha sentado cabeza. Pero no puede escapar de su pasado, un pasado que está documentado en cientos de horas de video detrás de cámaras que no ha visto, hasta ahora. Para Robbie, la mejor manera de exorcizar sus demonios es enfrentar cada imagen, cada alegría y tristeza. 25 años de carrera, álbumes de platino, conciertos repletos, fans devotos, el alcohol, las drogas, el tocar fondo y todo lo que ocurre cuando se alcanza la gloria, pero ya no es posible parar. Esta es la historia de alguien que obtuvo una fama inimaginable a una edad temprana y del precio que tuvo que pagar por ella.

El caso Bettencourt: El escándalo de la mujer más rica del mundo. ESPECIAL/NETFLIX.

El caso Bettencourt: El escándalo de la mujer más rica del mundo

Es una serie documental francesa, dirigida por Baptiste Etchegaray y Maxime Bonnet, que a partir de hoy se puede ver en Netflix. ¿Cómo fue que el conflicto entre la mujer más rica del mundo y su hija se convirtió en un escándalo nacional? Esta atrapante serie documental lo narra todo todo.

Llamas Gemelas: Cómo apagar el fuego. ESPECIAL/NETFLIX.

Llamas Gemelas: Cómo apagar el fuego

Es otra serie documental estadounidense de tres episodios, que está disponible en Netflix. ¿Por qué no aprovechar las ventajas de la era digital para buscar a tu alma gemela en internet? Basados en esa premisa, Jeff y Shaleia Ayan, los líderes del Universo de Llamas Gemelas, venden cursos que garantizan una armoniosa unión en pareja con quien te depare el destino. La serie de tres partes expone los inquietantes detalles de esta controvertida comunidad online que se aprovecha de quienes buscan el amor verdadero. A través de entrevistas exclusivas a ex miembros del grupo, esta producción revela historias de coerción y explotación que evidencian cómo, desde ese entorno, se fomenta el acoso y la manipulación de la identidad de género. Además, la serie muestra los intentos incansables de los familiares por rescatar a sus seres queridos de la turbia red de los Ayan.

XM