Netflix: Demián Bichir y George Clooney hablan sobre "Cielo de Medianoche"

“Si George Clooney te llama tienes que ir, no importa si es para jugar 21 en basquetbol o saltar de un puente”, comentó el actor mexicano Demián Bichir al hablar de la cinta “Cielo de medianoche” (“The Midnight Sky”), dirigida y coprotagonizada por George Clooney.

Para mí este tiempo en solitario ha sido positivo

Inspirada en la novela del mismo nombre de Lily Brooks-Dalton, “Cielo de medianoche” se ubica en un futuro distópico para contarnos dos historias: por una parte el viaje interplanetario de una tripulación que busca un lugar habitable, y por el otro un viejo científico que se queda en un planeta Tierra ya evacuado por no poder albergar más vida.

George Clooney interpreta a “Augustine”, un científico enfermo que deja ir a la última nave que abandona la Tierra, para encontrarse con la sorpresa de que por error dejaron atrás a “Iris”, una pequeña niña interpretada por Caoilinn Springall.

En el espacio exterior un equipo de científicos actuados por Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Tiffany Boone y Demián Bichir tratan de “volver a casa”, sin saber que en la Tierra ya no queda ninguna esperanza.

Para Clooney, la historia es esperanzadora en un ambiente postapocalíptico, pues muestra momentos de arrepentimiento y redención. Ya que los personajes están aislados, unos en la nave espacial y otros en la Tierra.

Demián Bichir comentó un paralelismo con el actual aislamiento social que vivimos por la contingencia sanitaria: “Es como si la madre naturaleza nos dijera 'Vete a tu cuarto y no salgas hasta que hayas pensado bien lo que has hecho', como decían las mamás. Es uno de los vínculos que siento con el personaje, porque ´Sánchez´ es un hombre solitario, no tiene nada que perder. Por eso está allá afuera. Pero aún así tiene esperanza. Para mí este tiempo en solitario ha sido positivo”.

“Cielo de Medianoche” llegará a Netflix el próximo 23 de diciembre.

AC