Definitivamente Netflix tiene contenido para todo tipo de audiencias, y para aquellos que disfrutan de los especiales de comedia (¿quién no los disfruta?), la plataforma de streaming cuenta con una categoría especial titulada “Netflix is a Joke”, que reúne a los especiales de stand up y otros formatos que destacan por hacer reír a la audiencia. Éstas son 5 recomendaciones que no te puedes perder si eres fanático de comediantes internacionales como Jerry Seinfeld o Ricky Gervais, o simplemente estás en busca de contenido que alegre tu día.

Comedians in Cars Getting Coffee

Sin duda Jerry Seinfeld es uno de los comediantes estadounidenses más populares en todo el mundo. Uno de los pioneros del stand up que ganó popularidad en la década de los 90 con su propio programa televisivo Seinfeld, donde se interpreta a sí mismo: un comediante llamado Jerry Seinfeld. Su actual proyecto, Comedians in Cars Getting Coffee ha tenido bastante éxito en Netflix. Como el título indica, Jerry Seinfeld convive con otros comediantes en diferentes automóviles (elegidos de acuerdo al invitado) y los lleva a tomar café. En lugar de entrevistarlos propiamente, el concepto del programa es pasar una tarde agradable y observar el comportamiento de los invitados en un ambiente casual. Aunque el propio concepto del programa es invitar únicamente a comediantes, en una ocasión contó con el entonces Presidente de Estados Unidos Barack Obama como invitado especial.

Ricky Gervais: Supernature

El rey del humor negro es en definitiva el británico Ricky Gervais. Conocido por ser el creador de la versión original de The Office, (y productor de la versión estadounidense de esta misma serie), Ricky Gervais es un comediante controversial y atrevido. Actualmente en Netflix se pueden encontrar diversos especiales de stand up del británico, y la serie de humor negro After Life. Específicamente el especial Ricky Gervais: Supernature es uno de los más populares en la plataforma.

Trevor Noah: Afraid of the Dark

El carismático comediante y presentador de televisión sudafricano Trevor Noah se ha ganado el corazón de los televidentes, y actualmente cuenta con más de un especial de stand up en Netflix. Después de la partida del legendario David Letterman de The Late Show, Trevor Noah fue su digno sucesor con su actual programa -que mantiene un formato parecido- llamado The Daily Show. Además de su innegable sentido del humor, Trevor Noah destaca por ser un comediante querido por muchos, y el especial Trevor Noah: Afraid of the Dark es un gran ejemplo del tipo de humor del sudafricano.

Pete Davidson: Alive from New York

El estadounidense Pete Davidson es otro de los grandes representantes de la comedia estadounidense contemporánea. Ha ganado fama internacional por su participación en Saturday Night Live y además de sus mediáticas relaciones con celebridades como Ariana Grande, Kim Kardashian o Kaia Gerber. Actualmente cuenta con dos especiales de comedia en Netflix, Pete Davidson: Alive from New York de 2020 y Pete Davidson presents the best friends de 2022.

Jonas Brothers Family Roast

En 2021, los Jonas Brothers realizaron su propio roast, un formato en el mundo de la comedia donde una celebridad (en este caso, tres) se sientan mientras otras celebridades presentan un stand up haciendo burla de ellos. En el roast de los Jonas Brothers, sus respectivas esposas, Danielle Jonas, Priyanka Chopra y Sophie Turner subieron al escenario y presentaron un divertido monólogo haciendo burla a los hermanos. Los cómicos Pete Davidson y Lilly Singh también participaron en dicho roast.

