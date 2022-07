Con el auge de distintas plataformas de streaming en los últimos años, Netflix se ha visto en la necesidad de actualizar constantemente su catálogo e incluso realizar sus propias producciones cinematográficas. Aunque la constante actualización implica la salida de decenas de películas cada mes, también trae la posibilidad de que se añadan nuevos títulos bastante interesantes para los fanáticos del séptimo arte.

Éstas son 5 películas ganadoras del Óscar, actualmente disponibles en Netflix.

Perdidos en Tokio

Nominada a 4 Premios Óscar en 2004 (entre ellos Mejor Película), “Lost in Translation” o “Perdidos en Tokio” de Sofía Coppola se llevó la estatuilla a Mejor guión original.

“Dos almas perdidas, la abandonada esposa de un fotógrafo y una estrella de cine acabada, visitan Tokio y encuentran consuelo genuino en compañía del otro”. Es protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson.

Llámame por tu nombre

“Call Me By Your Name” del director Luca Guadagnino, fue nominada a 4 Premios Óscar en 2018 (entre ellos Mejor Película), de los cuales triunfó en la categoría de Mejor Guión Adaptado.

“En el verano de 1983, en el norte de Italia, un adolescente establece un vínculo con el carismático asistente de su padre que les cambia la vida”. La cinta es protagonizada por Timothée Chalamet.

Historia de un matrimonio

Una producción original de Netflix protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, que fue nominada a 6 premios Óscar (entre ellos Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz) y finalmente triunfó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern. La reseña en Netflix describe: “Mientras el pasado derrama sus huellas, una familia abre el corazón para cerrar las cicatrices del divorcio”.

Parásitos

“Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja”. La película surcoreana de drama y humor negro fue dirigida por Bong Joon-ho. Ganó 4 premios Óscar, y seconvirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio Óscar a Mejor Película.

Boyhood: Momentos de una vida

Esta aclamada cinta se destaca por haber sido filmada en el transcurso de 11 años: de 2002 a 2013. “Después del divorcio, una madre y un padre continúan compartiendo la tarea de guiar a su hijo a través de la niñez, la adolescencia y finalmente la edad adulta”. Fue nominada a seis Premios Óscar, incluyendo los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto, ganando el premio a Mejor Actriz de Reparto para Patricia Arquette.

MR