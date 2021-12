Navidad 2021: Disney celebra las fiestas y a las familias con nuevo cortometraje

En colaboración con la fundación Make a Wish, The Walt Disney Company celebra este diciembre a la familia y la Navidad 2021 con la campaña “De nuestra familia a la tuya” y un nuevo corto animado “Papá del corazón”.

La animación trata de una historia que, con tan sólo 3 minutos, cautiva y enseña sobre la unión familiar y el poder de la narración de historias, sin dejar atrás la importancia de retratar a las familias contemporáneas.

“(El corto) Busca representar a familias de todo el mundo, sin distinción alguna. La historia se inspira en una familia contemporánea, porque siempre nos esforzamos por compartir historias con las que nuestras audiencias se sientan identificadas y representadas”, dijo Disney en una entrevista con INFORMADOR.MX.

Explicó que la intención de “Papá del corazón” es hacer llegar un mensaje de celebración y “volver a poner el foco en el amor como lazo tan poderoso de conexión humana, que trasciende toda diversidad”.

El sello de Mr. Black El Presidente

Sobre Mr. Black El Presidente, quien se encarga del tema principal con el título “Corre un río de amor” del cortometraje, Disney destacó que elegir al colombiano tuvo que ver con la capacidad de éste ara transmitir el espíritu de los valores que “queremos representar”.

“El mensaje que me transmitió el video fue de alegría, paz, amor y unión porque la familia siempre tiene que estar unida en los momentos más especiales. Yo soy padre y me conecté de inmediato con esta letra, con este tema…y me dije, éste es el momento para poder llevarle un buen mensaje a todas las familias de Latinoamérica en esta época tan mágica”, comenta Mr. Black El Presidente.

Mr. Black El Presidente ya había colaborado con Disney en “Champeta, el ritmo de la Tierra” tanto en lo musical como en lo actoral, al darle vida a “Chamo”.

El corto localizado en portugués y español para Latinoamérica fue desarrollado y producido por el equipo creativo interno de Disney EMEA, liderado por Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, junto con Flux Animation Studios en Nueva Zelanda, y consultores de la historia, POCC.

