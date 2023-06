Natanael Cano se autoproclama el "padre" de los corridos tumbados

Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, Grupo Marca Registrada y Yahritza y su esencia son sólo algunos de los representantes más famosos de los corridos tumbados; un género que en los últimos años ha convertido como uno de los más escuchados a nivel internacional; sin embargo, antes de que todos ellos aparecieran en el radar, un joven de apenas 22 años puso en el radar a este tipo de música, se trata de Natanael Cano.

El originario de Hermosillo saltó a la fama en 2019 gracias a su canción "Soy el diablo", tema que sentó las bases de este nuevo estilo musical y que lo convirtió en uno de sus pioneros. Actualmente, Cano ha sido superado por algunos de los nuevos exponentes de su propio género y aunque asegura que esto no le molesta, en entrevista con la revista "GQ", se autoproclamó como "el padre" de este movimiento.

"Me considero el papá de los corridos tumbados, yo creo que todos son mis hijos. Les digo, pero no lo aceptan pues", dijo Natanael al medio estadounidense en tono de broma.

Lo que sí reconoció es que antes de su música sólo se conocía el corrido tradicional, y aunque hay suficiente espacio para que tanto él como sus colegas puedan brillar, sí está convencido de que es uno de los precursores del nuevo estilo del regional mexicano: "Sí me considero el pionero, uno de los pioneros, porque somos dos", agregó.

Cano también fue cuestionado sobre cómo se lleva con el resto de sus compañeros de género, y lejos de lo que la gente crea, reveló que no existe ningún tipo de competencia, incluso destacó que hay un gran cariño entre todos, por lo que seguramente los verán colaborando muchísimas veces: "A todos los quiero mucho, nos llevamos muy bien. Me quieren mucho porque soy puro cotorreo y nada, no me hablen de música ni de trabajo", expresó.

Recordemos que, tras la salida a la luz de los corridos tumbados, recibió muchas críticas por parte del público y algunos famosos que no creían que fuera buena música, es por ello que aprovechó para mandar un mensaje a la gente para prometerles que seguirá dando todo de sí para mantener este estilo musical como uno de los favoritos.

"Le estamos metiendo un corrido cada mes, un corrido tumbado de la calle y lo suenan (escuchan), pa' que vean que sí existen. Yo soy el que los está poniendo en alto ahora", finalizó.

Actualmente Natanael cuenta con 20 millones de escuchas en Spotify, muy por debajo de los 51 millones que tiene Peso Pluma, quien se ha convertido en el exponente más reconocido de los corridos tumbados.

MF