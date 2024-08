Natanael Cano presume cama de billetes en estado de ebriedad (FOTO)

Natanael Cano no sólo da de qué hablar en redes sociales por su música, que abarca un subgénero del regional mexicano que ha acaparado las miradas de la industria con los llamados corridos tumbados, también genera conversación por su conducta, en esta ocasión por aparecer ebrio sobre una cama llena de billetes.

El cantante de 23 años está generando críticas, burlas y hasta memes por compartir en sus redes sociales unos videos en los que presume su dinero y reflexionar al respecto en evidente estado de ebriedad.

En unos videos previos, Nata, como lo llaman sus fans, mostró su amplio guardarropa y confesó que era lamentable tener tantas cosas y siempre ponerse lo mismo, después apareció acomodando billetes en su cama, cubriendo "los vacíos", dijo.

"Tantas opciones que tenemos plebes, y siempre terminamos con lo mismo".

Te puede interesar: Niurka comparte nuevo romance con bailarín más joven

Natanael Cano compartió en sus estados de Instagram una serie de videos en los que confiesa que está ebrio recostado en una cama repleta de billetes; reflexiona que ese dinero es producto de su arduo trabajo.

Presumió que esos billetes en los que se recostó, eran las "migajas", pues afirmó que en el banco tenía sus millones, y explicó que si estaba enseñando los billetes que sacó de una maleta, era simplemente porque le encantaba presumir.

"El dinero no es nada wey, el dinero llega a lo pendejo, al final no importa", expresó mientras algunos de sus seguidores opinaban al respecto; al parecer no fueron de su agrado los comentarios y respondió:

"Esto lo hice nomás porque estoy borracho, ¿por qué no lo voy a hacer si lo puedo hacer?" , expresó, y después borró dicho material.

INSTAGRAM/ natanael_cano

Esta no es la primera vez que Natanael Cano da de qué hablar por su comportamiento, en una ocasión intercambió comentarios con Pepe Aguilar, a quien criticó por su edad; recientemente, el intérprete de "Pacas de billetes" llamó la atención tras referirse de manera negativa hacia las mujeres con sobrepeso.

Con información de SUN.