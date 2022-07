Natanael Cano: El cantante expone maltrato animal en Marruecos

El cantante de los corridos tumbados Natanael Cano se encuentra de visita en Marruecos y ha compartido con sus seguidores algunas de las experiencias que está viviendo en el país, sin embargo, una de sus fotografías llamó la atención de los usuarios, pues se retrató con unos monos encadenados.

Fue en Instagram donde Natanael compartió la foto y expuso la situación, asimismo, posteó que el animal se llama Marco.

Pese a la crudeza de la imagen, sus seguidores no han hecho comentarios negativos al respecto, algunos hasta postearon que les gusta la imagen.

"Esta es la mejor foto que he visto", escribió la usuaria carlyelvington75.

Mientras que otros de sus fanáticos le pidieron salvara a los monos.

"Cómpralo y déjalo libre", opinó bourjac.21

De acuerdo con medios de circulación nacional, el cantante expresó a través de comentarios que no apoyaba el maltrato, sin embargo, respeta las culturas de cada país: "y este me encanta, para qué hablar, mal pónganse pa' lo suyo niños que aun así no estemos a favor esos monitos seguirán ahí, mínimo hoy comerá rico".

En sus historias se pueden ver otras fotos con la especie donde escribió: "Pobrecitos" junto a un corazón roto y un emoji, demostrando que no está de acuerdo con dichas prácticas y agregó que le llevarían alimento a los changos.

