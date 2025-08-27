Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de agosto de 2025

Aries

Deja ya esos celos sin motivo, porque solo te están desgastando emocionalmente. Si no confías en tu pareja, quizás sea momento de replantearte la relación. Vivir con dudas constantes no es sano. Y recuerda: equivocarse no significa fracasar, sino aprender. Es mejor arriesgarse que quedarse con la duda.

Tauro

No te sigas cerrando al amor, Tauro. Si estás soltero, atrévete a conocer nuevas personas. Es preferible arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas. Disfruta sin dar explicaciones a nadie, pero también cuida tus finanzas: no todo en la vida es dinero, pero tampoco hay que despilfarrarlo.

Géminis

Los próximos días traerán claridad a tu vida. Poco a poco entenderás por qué estás pasando por ciertas situaciones. Nada es casualidad, todo tiene su causa. Podrías recibir noticias inesperadas por mensaje o llamada que te alegrarán el día. Sin embargo, ten cuidado con cambios abruptos.

Cáncer

Si estás soltero, prepárate porque una nueva persona podría aparecer y alterar tus emociones, probablemente gracias a una amistad que hará de cupido. Tómalo con calma, no apresures las cosas. Recuerda que las expectativas altas muchas veces llevan a la decepción.

Leo

Personas del pasado podrían reaparecer con intenciones poco claras. Mantente alerta, ya que esto podría incomodarte. Además, cuida lo que dices: a veces compartes de más y luego el chisme se esparce como pólvora, incluso en tu propia familia.

Virgo

Es tiempo de moverte con precaución, Virgo. Estás propenso a accidentes menores como caídas o golpes, así que mantente atento. También podrías recibir dos noticias inesperadas que alteren tu rutina.

Libra

Tu actitud está cambiando, y para bien. Estás dejando atrás la ingenuidad y volviéndote más firme y selectivo con las personas. Esta transformación es parte de una lección importante que te ayudará a construir un camino más sólido.

Escorpión

Se avecina un proyecto o evento que te dejará buenos ingresos. Pero no dejes que el éxito te haga descuidar tu trato con los seres queridos: a veces tu forma de hablar puede ser muy cortante. Si algo terminó, acepta el cierre, conserva lo bueno y sigue adelante.

Sagitario

Estás dedicando tiempo y energía a algo o alguien que claramente no es para ti. Suelta eso que no tiene futuro. Tu carácter impulsivo está al límite y puede generarte conflictos. Aunque tu sinceridad impone respeto, también puede meterte en líos si no la manejas bien.

Capricornio

No sigas fingiendo sentimientos que no tienes. La vida es muy corta para quedarse en relaciones por rutina o comodidad. Si esa persona ya no te inspira, déjala ir. Exprésate sin miedo y deja de guardarte lo que sientes, porque eso solo te afecta internamente.

Acuario

Puede que surjan tensiones familiares, pero con el tiempo las cosas se calmarán. Aun así, no dejes asuntos pendientes ni evadas responsabilidades. Aprender a pedir perdón a tiempo puede evitar que pierdas personas importantes.

Piscis

Estás en una etapa donde las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Ten cuidado si te sientes atraído por alguien cercano, como un amigo o vecino. Tu corazón se ilusiona fácilmente, y podrías apostar por alguien que no tiene las mismas intenciones que tú.

