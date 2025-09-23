Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de septiembre de 2025

Eres una persona con una energía luminosa y generosa, pero tu nobleza a veces te hace vulnerable a quienes se aprovechan de tu buena voluntad. Presta atención a tu entorno, ya que podrías estar rodeado de personas que sólo emiten negatividad y descontento constante. Es importante que cuides tu comportamiento en ambientes sociales; podrías proyectar una imagen que no te representa del todo. Si sientes que no avanzas en ciertos aspectos de tu vida, es momento de comprometerte de verdad y actuar con mayor claridad y determinación. Deja de insistir en relaciones unilaterales o personas que ya no están presentes en tu vida. No te aferres al pasado. Mantente atento a posibles accidentes menores, ya que podrías estar distraído. Además, modera tu alimentación, especialmente el consumo de lácteos y grasas, ya que podrías enfrentar molestias digestivas o inflamatorias. En estos días podrías descubrir deslealtades dentro de tu círculo cercano. Alguien muy próximo a ti podría estar divulgando información personal, así que mantente alerta. Afortunadamente, un proyecto que has venido contemplando empezará a materializarse. Se avecina una oportunidad de negocio con gran potencial. No temas tomar la iniciativa, el momento es favorable para ti. Sin embargo, podrías experimentar cierta nostalgia por relaciones que no prosperaron. Recuerda que si no están contigo, es porque no debían formar parte de tu camino. Si estás en una relación, los celos y la necesidad de control podrían generar tensiones. Evita actitudes posesivas y enfoca tu energía en construir un vínculo más sano. El amor se fortalece con libertad, no con reproches constantes. Evita gastos innecesarios y aprende a manejar tus finanzas con mayor responsabilidad. Si tus amistades te invitan a salir, aprovecha la ocasión: podrías conocer a alguien interesante que cambie tu panorama emocional. Tu autoestima necesita atención. Has estado emocionalmente inestable y podrías enfrentar episodios de ansiedad o dificultades para dormir. No dudes en buscar ayuda si sientes que la situación te sobrepasa. Cuidarte a nivel emocional es esencial. Si tienes pareja, es hora de fortalecer el compromiso y salir de la rutina. Las relaciones necesitan evolución y entrega mutua. Evita compartir detalles íntimos con personas poco discretas; no todos saben guardar confidencias, y eso podría traerte problemas. Podría surgir una situación complicada en el entorno familiar, pero con paciencia y diálogo se resolverá. En cuanto al amor, si estás soltero, recuerda que esperar pasivamente no es suficiente: es necesario involucrarse y estar abierto a nuevas conexiones. Tienes una gran capacidad para entregarte emocionalmente, pero eso te ha llevado a desequilibrios afectivos. El amor debe ser recíproco. Si no hay correspondencia, es momento de replantearte tus vínculos. Además, una amistad podría volverse excesivamente demandante. Personas del pasado podrían intentar regresar, pero esta vez ya no tendrán el mismo impacto sobre ti. Has madurado y sanado muchas heridas. También es importante que no juzgues a los demás con ligereza; cada quien enfrenta sus propias batallas y recorre caminos que desconoces. EE