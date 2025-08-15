Nana Calistar: Horóscopos para HOY 15 de agosto de 2025

Aries

Confía plenamente en tu capacidad para alcanzar cualquier meta que te propongas. Si no crees en ti mismo, difícilmente lo harán los demás. No dejes que relaciones vacías ocupen espacio en tu vida. Buenas noticias: recibirás un dinero que dabas por perdido y que te llegará en el momento justo.

Tauro

Protege tu tranquilidad y evita a quienes no aportan nada positivo. Los cambios en tu carácter y en tus amistades no son motivo de temor, sino una oportunidad para abrirte a experiencias y vínculos más saludables. Sal de la rutina y atrévete a probar algo nuevo.

Géminis

Si quieres transformar tu entorno, empieza por cambiar tus propias acciones. No intentes modificar la vida de los demás, ya que esto solo te traerá conflictos innecesarios.

Cáncer

El afecto verdadero se demuestra con hechos, y quien no lo haga debe apartarse. Se acerca una reunión o evento social que podría incluir un momento especial con una persona con la que ya existe química desde hace tiempo. Aprende a no involucrarte en problemas que no te corresponden.

Leo

Estamos a mitad de agosto y es un buen momento para reflexionar sobre tus planes y proyectos antes de que llegue septiembre. Evalúa lo que has logrado y lo que aún te falta para alcanzar la estabilidad que buscas. Deja de culparte por el pasado; la vida sigue adelante.

Virgo

La vida es corta para desperdiciarla lamentando por quien no te valora. Disfruta lo que tienes y aprovecha cada instante. En los próximos días podrían llegar mejoras económicas por medio de negocios, ventas o nuevas oportunidades. Mantente atento para no dejar pasar ninguna.

Libra

Cuida tu autoestima como un tesoro, porque sin ella cualquiera podría hacerte sentir menos. No permitas que nadie disminuya tu valor. Existe riesgo de extravío de objetos, así que presta especial atención a tus pertenencias.

Escorpión

Una amistad podría acudir a ti para compartir sus problemas sentimentales y necesitar tu apoyo. En el amor, podrías sentir frustración por la falta de resultados o por personas que solo buscan beneficios momentáneos.

Sagitario

Priorizarte no es egoísmo, es necesario. Este mes, recuerda cuidar tu paz emocional y no permitir que relaciones superficiales te desequilibren. La estabilidad laboral se mantiene, y hacia finales de octubre podrías recibir una noticia que impulse tu carrera.

Capricornio

Demuestra que eres capaz de alcanzar tus metas, aunque el camino sea difícil. No sigas esperando a una persona que no tiene intenciones serias contigo. No malgastes tu energía en relaciones sin compromiso.

Acuario

Cree en ti y en tu capacidad para cumplir tus objetivos, ya que este mes las circunstancias te favorecen. No dejes que nadie opaque tu alegría. Si tu pareja se muestra distante, evita reaccionar precipitadamente; en ocasiones, un espacio es necesario para aclarar ideas.

Piscis

Para aumentar tus ingresos, será necesario que tomes la iniciativa. Se aproximan dos oportunidades laborales y deberás elegir con prudencia: una te brindará estabilidad, la otra podría generar estrés. Analiza bien antes de decidir.

Con información de Nana Calistar.

