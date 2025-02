Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de febrero de 2025

Aries

Es posible que no hayas sido lo que esa persona necesitaba en su vida, o tal vez fuiste más de lo que estaba buscando. No te angusties por eso, ya que cada uno termina al lado de quien le corresponde. Puede que extrañes a alguien del pasado, pero es importante reconocer que el amor y los sentimientos han desaparecido. La soledad tiene una forma curiosa de hacer que te cuestiones lo que sientes realmente.

Es fundamental cuidar tu entorno y reflexionar sobre esos sueños que aún no has alcanzado, aquellos que dejaste pendientes. Quizás es hora de un cambio de rutina, porque hacer siempre lo mismo puede ser uno de los factores que agrava tu bipolaridad y los cambios repentinos de ánimo. Recuerda que los momentos de tranquilidad y autoreflexión pueden ser la clave para encontrar el equilibrio que buscas.

Tauro

Tienes la tendencia a frustrarte cuando algo no sale bien a la primera, pero el verdadero éxito está en las veces que lo intentes, ya que cada intento te llevará a mejorar poco a poco. Si estás en una relación, prepárate para una discusión, probablemente causada por malentendidos o conflictos del pasado. Ten cuidado con una posible caída o choque, y trata de resolver todo hablándolo de manera abierta, sin callarte lo que sientes, ya que tienes la habilidad de expresarte de forma directa.

Este es el momento ideal para comenzar ese negocio que has estado pensando, pero que por diversas razones no has emprendido. No te sientas mal si la persona que te interesa no te busca o no pone de su parte para estar contigo. Es crucial que aprendas a no depender de nadie y te enfoques en sacar adelante tu vida, porque al final, solo a ti te corresponde hacerlo.

Géminis

No descuides a tu pareja, ya que tiene algunas dudas sobre tus sentimientos. Aprovecha que muchos de tus sueños están por hacerse realidad, ya que las energías del universo están en movimiento y se alinearán a tu favor. Sin embargo, no es el momento adecuado para apostar por algo que sabes que solo te traerá problemas y dolores de cabeza.

Es importante cuidar tu economía y evitar gastos innecesarios en este momento. Pronto recibirás una invitación para un nuevo proyecto, además de una propuesta para un viaje que podría ser una excelente oportunidad.

Cáncer

Si ya estás en una relación, es crucial que hables sobre tus planes a futuro con tu pareja, ya que podrían surgir problemas si esa persona no te tiene en sus mismos proyectos. Tu perspectiva de la vida ha cambiado mucho; ya no eres la misma persona ingenua que confiaba en todos. Has madurado considerablemente, y esa madurez es lo que te ayudará a no repetir los mismos errores del pasado. Es hora de que te pongas las pilas y empieces a visualizar claramente hacia dónde te diriges, antes de cometer más decisiones impulsivas.

Leo

Ten cuidado con cambios inesperados en tus finanzas, ya que podrían no salir como esperas. Se avecina un problema o una discusión dentro de la familia que te sacará de tu centro. También podrías vivir una relación íntima intensa con una amistad, y hay posibilidades de involucrarte en un negocio de compras y ventas. No sigas cargando con los errores del pasado ni te culpes por cosas que no hiciste. Evita hacer compras impulsivas, ya que podrías incurrir en gastos innecesarios y arrepentirte más adelante.

Virgo

Es el momento de enfocarte en visualizar tu futuro y hacer los cambios necesarios para atraer prosperidad y bienestar a tu vida. No pierdas energía en personas que no valoran tu atención. Vienen momentos importantes, así que trata de ser menos desconfiado con aquellas personas que han estado a tu lado y te han brindado apoyo tanto moral como económico.

Tu pareja podría hacer una de las típicas escenas, pero no te preocupes demasiado, ya sabes cómo manejarlo.

Libra

La vida te traerá nuevas oportunidades en varios aspectos, pero será crucial que seas inteligente para saber aprovechar lo que se cruza en tu camino. Se avecina un evento social muy importante donde brillarás y también existe la posibilidad de un ascenso o un viaje de trabajo.

Ten cuidado con cambios de humor o con los trámites y documentos que estés manejando, ya que podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. No es momento de dejarte llevar por la tristeza o la depresión; es hora de enfrentar cualquier situación que se presente con fuerza y determinación ante la adversidad.

Escorpión

Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado distante, es el momento de poner los pies en la tierra y evaluar hacia dónde va la relación, ya que podrían estar perdiendo el rumbo. Se acercan días de cambios en tus finanzas que te beneficiarán considerablemente.

No te sigas complicando la vida con problemas del pasado; déjalos ir y enfócate en el nuevo camino que tienes por delante, uno que traerá grandes ganancias y nuevas oportunidades.

Sagitario

No te sigas lastimando por cosas del pasado que ya ocurrieron y que ya no tienen por qué seguir afectándote. Es el momento de comprender y aceptar por qué algunas situaciones no funcionaron. No te dejes llevar por impulsos y, sobre todo, cuídate de no exponerte innecesariamente a situaciones con personas que no conoces bien, ya que podrías correr el riesgo de sufrir alguna infección. Recuerda siempre protegerte y cuidar de ti mismo.

En cuanto a tus finanzas, se avecinan cambios importantes que deberás atender con rapidez para evitar quedarte sin dinero en el mes de febrero.

Capricornio

Es el momento ideal para comenzar el negocio que has estado planeando, ya que te traerá excelentes resultados, siempre y cuando confíes en ti mismo. Estás por recibir una propuesta que implica salir de la ciudad o una oportunidad para irte de vacaciones. Sin embargo, es importante que no tomes decisiones apresuradas ni te dejes influenciar por quienes te rodean.

Tómate el tiempo necesario para evaluar lo que realmente te conviene a ti y no lo que los demás esperan de ti. Además, un amor del pasado podría intentar volver a tu vida, pero probablemente sea solo porque necesita tu ayuda. Es momento de cerrar esa puerta de manera definitiva y no permitir que esa situación te afecte nuevamente.

Acuario

Podrías encontrarte con una antigua amistad en un encuentro casual, pero lo mejor es no buscar confrontaciones ni provocar la situación. Mantén la calma, observa, sonríe y guarda silencio. Hazle saber, sin decir una palabra, que estás mejor que nunca y que tu vida sigue adelante a pesar de la traición.

Si ya tienes a alguien que te da lo que necesitas, es momento de frenar un poco y no dejar que las redes sociales se conviertan en una vía para atraer a otros, porque podrías terminar metiéndote en problemas con tu pareja. Esta es una época de mucha reflexión, donde finalmente entenderás el porqué de muchas situaciones que han sucedido en tu vida. A veces, lo que parece un tropiezo, en realidad te lleva a crecer y a comprender lo que realmente importa.

Piscis

Es fundamental aprender a decir "no" y dejar de intentar quedar bien con quienes no hacen nada por ti, y solo te han causado problemas. Debes cuidar muy bien tu entorno, ya que hay personas que no desean verte prosperar y podrían ponerte en situaciones complicadas.

Tu bondad será clave para consolidar una relación con alguien que llegó recientemente a tu vida. Es esencial que mantengas tu esencia intacta, sin tratar de cambiar por nadie, ya que será justamente esa autenticidad la que atraerá al ser querido y te permitirá construir una relación sólida.

Con información de Nana Calistar.

EE