Aries

Tu familia será un pilar importante esta semana. Hazte presente y deja de posponer lo esencial. No descuides a quienes siempre han estado para ti. Se avecinan momentos que requerirán madurez y fortaleza emocional. Una amistad cercana podría buscarte desde un lugar vulnerable, y tu apoyo será clave.

Tauro

El trabajo demandará mucho de ti, y podrías sentirte presionado. Sin embargo, también descubrirás quiénes te respaldan con sinceridad. Presta atención a una persona cercana que puede traerte conflictos innecesarios. En el amor, ten cuidado de no idealizar a quien solo muestra interés superficial.

Géminis

Hay posibilidades de conocer a alguien especial a través de redes sociales o personas cercanas, pero ve con calma. No todo lo que emociona al principio permanece. Es momento de cuidar más de tu salud física, tu cuerpo te está pidiendo un equilibrio que no debes ignorar.

Cáncer

Tu forma directa de expresarte puede resultar más fuerte de lo que imaginas. Aunque no tengas malas intenciones, es posible que hieras a otros sin notarlo. Has desarrollado una personalidad firme por lo vivido, pero es importante que no cierres tu corazón a quienes te quieren bien.

Leo

Cada paso que des ahora marcará una diferencia importante más adelante. Es tiempo de actuar con responsabilidad y reflexión. Si necesitas consejo, acércate a personas que te hablen con honestidad y cariño, no a quienes solo validan lo que quieres oír.

Virgo

Una noticia inesperada en tu entorno —como un embarazo o un cambio abrupto— podría sacudirte emocionalmente. A pesar de ello, estás en un momento ideal para sanar vínculos y construir puentes. Baja las barreras y permítete amar sin tantas condiciones.

Libra

La sensibilidad estará más presente de lo habitual. No te castigues por sentir más de lo que puedes controlar. Aprende de tus errores y no repitas viejos patrones, especialmente con las mismas personas. Tu crecimiento depende de cómo transformas lo vivido en sabiduría.

Escorpión

Mucho de lo que deseas está al otro lado del miedo, pero no es necesario atropellar los límites de otros para avanzar. Ten cuidado con las intenciones de quienes te rodean, no todos son tan transparentes como aparentan. En el amor, mantén los pies en la tierra y el corazón en calma.

Sagitario

No abandones tus proyectos por temor a equivocarte o por lo que otros piensen. Este es un buen momento para atreverte, pero con claridad y compromiso. En lo afectivo, cuida tu corazón y busca relaciones que te aporten serenidad, no incertidumbre.

Capricornio

Necesitas estar más presente en tu día a día. Si te distraes demasiado, podrías perder oportunidades valiosas o cometer errores evitables. Se avecinan noticias positivas en lo económico o en temas de movilidad, pero dependerá de tu atención y constancia.

Acuario

Es momento de soltar responsabilidades que no te corresponden. Has sido generoso con los demás, pero ahora necesitas mirar hacia dentro y cuidarte. No confundas empatía con abandono personal. El equilibrio comienza por reconocer tus propias necesidades.

Piscis

Los recuerdos del pasado podrían traer nostalgia, pero no dejes que eso te detenga. Reflexiona sobre tus relaciones actuales y pregúntate si estás construyendo algo sano y recíproco. Podrías recibir noticias familiares importantes o una invitación que te abra nuevas perspectivas. Es tiempo de avanzar con madurez.

Con información de Nana Calistar.

EE