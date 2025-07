Horóscopo Negro para HOY 16 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Vuelve la chispa. Vuelve esa energía de reírte hasta que te duela la barriga con gente que sí te entiende de verdad. Incluso puede que se venga algún viaje o plan sorpresa que te reconecte con tu mejor versión. Y tú, Libra, cuando estás bien rodeado, brillas como una constelación entera.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

En lo laboral… uff. Todavía cosas por las que pelear. Hay algo ahí que no encaja, algo que no te llena, algo que no te está dejando mostrar todo lo que vales. Y aunque tú puedas con todo, Escorpio, no tienes por qué aguantar todo. Esta semana úsala para reinventarte un poquito, para explorar caminos alternativos, para pensar fuera de la caja y sacarte un as de la manga que nadie se esperaba.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Vigila tu energía. Estás gastándola en sitios donde ya no te aporta nada. Sobre todo en lo laboral. Sabes que no puedes mandarlo todo a la mierda (aunque a veces lo sueñes), pero sí puedes poner límites, exigir respeto, dejar de cargar con tareas que no te corresponden o de estar salvando culos que no son el tuyo.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri, últimamente te estás topando con gente que está terminando con tu enorme paciencia. Gente que te pide explicaciones por todo, que quiere saber con quién sales, qué haces, a qué hora respiras. Mira, Capri, esa gente ni controla su propia vida, pero quiere opinar sobre la tuya. Hazme caso: dales la razón como a los locos, sonríe, y luego haz lo que te salga del corazón (o de otro sitio que no vamos a nombrar). No les debes nada.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Este día toca volver a poner los pies en la tierra en todos los sentidos, aterrizar de nuevo y organizar un poco tus sentimientos, tus planes, tu cabeza, todo. Aunque no seas muy fan de la organización, toca hacerlo para sobrevivir, para poder avanzar como a ti te gusta.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este día va a ser muy familiar, de casita, de calor humano, del bueno y…, Piscis, te va a doler un poquito. Porque hay amistades que se han ido alejando, que ya no están como antes, y aunque lo sabías, esta semana vas a mirar eso de frente. Y no, no tienes que suplicar amor, ni presencia, ni lealtad. Si alguien no quiere estar, puerta y gracias por participar.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO