Horóscopo Negro para HOY 16 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Tienes que tomar esa decisión que llevas meses evitando. ¿Sigues ahí por costumbre? ¿Por no reconocer que te equivocaste? ¿Por orgullo? Pues suéltalo ya. Ponte frente al espejo y mírate con honestidad, aunque duela. Esta semana es para romper con lo que ya no vibra contigo. Y sí, vas a tener que ser valiente, pero eso es algo que tú haces de maravilla.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Este día tienes que mantenerte firme en las decisiones que has tomado. Y sí, puede que tus sentimientos estén ahí intentando hacerte caer, pero no, Tauro, no dejes que te hagan cambiar de parecer. No retrocedas solo porque hay días nublados, que tú no naciste para quedarte en lo cómodo, sino para construir lo sólido.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Poco a poco, empiezas a superar esos traumas que tanto te han dolido, que tan complicada te han hecho la vida. Y vas a darte cuenta de que las cosas no son para tanto… Lo más fuerte es que a raíz de esas conversaciones… viene una decisión clave. Una de esas que cambian cosas. No es momento de posponer ni de fingir que no pasa nada. Esta semana toca moverse, actuar, elegir.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Ahora bien, la Luna Llena de la semana pasada te dejó tocado, no lo niegues. Empezarás esta semana con el alma un poco tambaleante, pero también con una claridad emocional brutal. Por eso, importante: protege tu energía como si fuera oro. Palo santo, cuarzos, bloquear a esa persona que solo te habla para descargarte su drama… lo que necesites.

LEO (23 julio-22 agosto).

A nivel emocional, Mercurio retrógrado también puede sacudirte: el pasado llama. Vas a tener flashes de recuerdos, vas a pensar en esa persona, en lo que fue, en lo que ya no es. Y puede que incluso te dé por idealizar cosas que ya tenían que estar bien enterradas. Pero por favor, Leo, no caigas. Mírate ahora. Mírate BIEN.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

No lo niegues, llevas días viendo señales que te dicen que hay situaciones (y personas) que ya no van contigo. Pero claro, tú te aferras. Porque aunque seas Virgo, y parezcas muy racional, cuando algo te toca emocionalmente… te cuesta horrores soltarlo. Pero cariño: cuanto antes aceptes, antes dejas de sufrir. No es debilidad decir “esto ya no me sirve”. Es madurez emocional. Es saber cuándo cerrar el ciclo.

