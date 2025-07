Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de julio de 2025

Aries

Tu familia será tu principal refugio, así que deja las excusas y hazte presente. No ignores a quienes siempre han estado para ti solo porque estás metido en tus propios asuntos. Se acercan momentos que te harán madurar sí o sí. Además, una amistad llegará vulnerable, con lágrimas en los ojos, necesitando más de ti de lo que crees.

Tauro

El trabajo te va a exigir al máximo, el estrés se va a sentir por todos lados, pero también descubrirás quién realmente te quiere y te respalda. Ojo con una persona morena clara que podría traerte conflictos o meterte en chismes que no te corresponden. En el amor, cuidado con confundir atención con cariño real. Hay una amistad muy atenta a ti y tú estás exagerando emociones.

Géminis

Nuevos romances se vislumbran por redes sociales o a través de conocidos, pero no te emociones tan pronto. No todo lo que brilla es amor verdadero, y tú tienes la costumbre de encenderte y apagarte con facilidad. Cuida tu alimentación, tu cuerpo ya te está pidiendo un respiro urgente, y ese pantalón que ya no cierra no miente.

Cáncer

Tu forma directa de hablar puede parecer ruda. Aunque no lo hagas con mala intención, tus palabras pueden herir. Has pasado por tanto que has desarrollado un carácter fuerte, pero ten cuidado de no desquitarte con quienes no lo merecen. Ajusta tu tono, no todos están hechos como tú.

Leo

Cada decisión que tomes ahora tendrá repercusiones importantes. Ya no estás para improvisaciones ni para andar tomando decisiones sin pensar. Si necesitas guía, acude a esa amistad sincera que te habla con la verdad, no a quien solo quiere verte tropezar.

Virgo

Prepárate para una revelación impactante en tu círculo cercano, podría ser un embarazo inesperado. Aunque no te afecte directamente, te sacudirá. Estás en una etapa en la que puedes transformar distancias en cercanías, pero necesitas bajar la guardia y permitirte amar sin tanto juicio.

Libra

Estás más sensible de lo normal y cualquier fallo te puede hacer caer. No dejes que la perfección que te exiges te paralice. Tienes un gran potencial, pero te desanimas con facilidad. Aprende de tus errores pasados para no repetirlos con las mismas personas o circunstancias.

Escorpión

Lo que consigas dependerá de cuánto te atrevas a salir de tu zona de confort, pero sin invadir terrenos ajenos. Hay personas con doble cara cerca de ti, ten cuidado con quienes solo se acercan por interés o para esparcir rumores. En lo sentimental, no te precipites. Si conoces a alguien nuevo, no te entregues de inmediato. Y si ya tienes pareja, cuida los celos y evita los dramas innecesarios. El amor no es vigilancia, es confianza.

Sagitario

No abandones tus sueños ni te detengas por miedo al qué dirán. Si algo te molesta, enfréntalo con valentía, sin victimismos. Se vienen oportunidades laborales que pueden sacarte del estancamiento, pero no te dejes engañar por promesas vacías. En el amor, protege tu corazón y aprende a amar con cabeza, no solo con emociones.

Capricornio

Cuidado con andar distraído, porque podrías tener accidentes tanto físicos como emocionales. Mantente enfocado. Aparecerán oportunidades valiosas como un viaje o mejoras económicas, pero si no las tomas, alguien más lo hará. Evita enredos amorosos que no te corresponden. No es momento para juegos riesgosos.

Acuario

Deja de intentar salvar a todo el mundo. Has llevado cargas que ni te tocan y te estás dejando de lado. No esperes que la vida te premie por descuidarte por otros. Aunque los días se sientan pesados, no pierdas tu buen ánimo. Recuerda que tu bienestar también importa.

Piscis

La nostalgia va a pegar fuerte, pensarás en quienes ya no están o en cómo eras antes. Pero si te quedas anclado en el pasado, perderás de vista tu futuro. Si estás en una relación donde reina la desconfianza, es momento de preguntarte si vale la pena. Vienen situaciones que te harán madurar de golpe. También un embarazo en la familia y un viaje inesperado que te dará aire fresco. Cuidado con promesas que no puedas cumplir. Y si tu relación se apagó, evalúen si vale la pena salvarla. El amor necesita cuidados constantes, no se sostiene solo.

Con información de Nana Calistar.

EE