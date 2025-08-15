Viernes, 15 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Horóscopos

Horóscopos de HOY 15 de agosto | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Elsy Angélica Elizondo

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries 

Cree en tu capacidad para construir una relación sana y plena. No permitas que amores vacíos ocupen espacio en tu vida. Si alguien solo aparece de forma intermitente, es momento de cerrar ese ciclo para abrirte a algo real. 

Tauro 

Protege tu paz emocional y aléjate de quienes no te ofrecen un amor genuino. Los cambios en tu forma de relacionarte te conducirán a vínculos más estables y saludables. Atrévete a salir de la rutina y dar un giro a tu vida sentimental. 

Géminis 

Si quieres una relación diferente, empieza por transformar tu forma de amar y de comunicarte. No intentes cambiar a la otra persona; el amor crece con aceptación, no con imposición. 

Cáncer 

Quien te quiera, que lo demuestre con hechos, no solo con palabras. Se aproxima un encuentro especial que podría reavivar la química con alguien que ya forma parte de tu historia. Aprende a poner límites para no cargar con problemas que no son tuyos. 

Leo 

Reflexiona sobre lo que realmente buscas en el amor y si las personas que tienes cerca están alineadas con esos deseos. Deja atrás culpas y heridas del pasado; esas experiencias solo fueron estaciones, no el destino final. 

Virgo 

No dediques tiempo ni energía a quien no te valora. Disfruta de lo que eres y de lo que puedes ofrecer en una relación. Pronto podrías recibir una propuesta o gesto que renueve tu fe en el amor. 

Libra 

Valora tu autoestima, porque es la base de una relación sana. No permitas que nadie te minimice o haga que dudes de tu valor. El amor verdadero empieza por el respeto mutuo. 

Escorpión 

Podrías recibir una confesión o acercamiento sentimental por parte de una amistad. Sin embargo, no te conformes con vínculos donde el interés sea pasajero; busca relaciones que sean recíprocas y duraderas. 

Sagitario 

Recuerda que poner tus necesidades emocionales en primer lugar es esencial. No permitas que amores fugaces te hagan perder el equilibrio. Una conversación importante podría encaminarte hacia una etapa más estable en tu vida amorosa. 

Capricornio 

No sigas esperando a quien no tiene planes claros contigo. Dedica tu energía a relaciones donde exista compromiso real y mutuo interés. 

Acuario 

Cree en tu valor dentro de una relación y no dejes que nadie apague tu entusiasmo. Si tu pareja se distancia, dale el espacio que necesita; la presión solo puede alejar más. 

Piscis 

Dos oportunidades amorosas podrían aparecer pronto: una te ofrecerá estabilidad y otra, intensidad, pero con riesgo de desgaste. Analiza con cuidado qué es lo que realmente deseas. 

Con información de Nana Calistar. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones