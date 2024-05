Nana Calistar: Horóscopos de HOY 10 de mayo

Aries

Se avecinan nuevos vínculos amorosos que traerán consigo lazos profundos y significativos, los cuales te brindarán valiosas lecciones. Mantén tus ojos bien abiertos, pues al estar distraído pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de encontrar la felicidad con alguien realmente especial. Además, se vislumbra la llegada de un nuevo embarazo o el nacimiento de una amistad o relación cercana.

En el ámbito sentimental, es probable que experimentes cierta tensión, cansado/a de que las cosas no salgan como deseas o de encontrarte con personas que solo buscan aprovecharse de ti sin ofrecerte el cariño genuino que mereces. Recuerda que con determinación podrás alcanzar tus metas, pero mantén un ojo alerta ante aquellos amigos que solo aparecen en momentos de diversión, ya que verdaderos amigos son aquellos que permanecen a tu lado en los momentos difíciles.

Tauro

Prepárate para posibles extravíos de objetos y la llegada de una nueva amistad con la que compartirás momentos muy gratificantes. Es crucial que no descuides tu salud y forma física en esta etapa, ya que existe la posibilidad de aumentar de peso. Es momento de tomar medidas y cuidar tu alimentación para evitar dificultades futuras al intentar perder esos kilos de más. Además, es importante que te valores y mantengas un nivel adecuado de autoestima antes de comprometerte en cualquier relación o propuesta sentimental.

Evita caer en provocaciones de amistades o personas externas y procura controlar mejor tu temperamento, ya que aunque tengas carácter fuerte, es común que luego te arrepientas de tus reacciones impulsivas. Deja atrás las distracciones y concéntrate en alcanzar tus objetivos pendientes. La vida te brindará múltiples oportunidades, pero dependerá de ti saber aprovecharlas al máximo.

Géminis

Se avecinan cambios muy positivos, posiblemente relacionados con tu hogar o vehículo. Es probable que te enfrentes a revelaciones impactantes que te harán ver ciertas situaciones con claridad. Es importante que afrontes estas verdades con serenidad y reflexiones sobre el camino que debes tomar para tu bienestar. No descuides tu salud y figura, ya que es posible que estés en una etapa de aumento de peso.

Es probable que el karma te brinde una importante lección debido a errores del pasado. En el ámbito empresarial, se esperan mejoras significativas y la posibilidad de realizar una venta exitosa. No temas los cambios en tu situación económica, ya que probablemente te beneficiarán considerablemente. La vida te compensará por lo que te debe y te recompensará generosamente.

Cáncer

Tu época de mediocridad queda atrás, ya que ahora adoptarás la actitud y la determinación necesarias para deshacerte de quienes intentan socavarte. Es crucial que te enfoques más en ti mismo/a; aunque tu familia siempre será importante, necesitas priorizarte y no descuidar tu propia vida para atender a otras cuestiones que eventualmente se resolverán con el tiempo.

Permítete ser auténtico/a y si a alguien no le agrada, que busque su camino. Has cambiado demasiado solo para complacer a los demás, pero ahora es momento de priorizar tu autenticidad y disfrutar tanto de tus éxitos como de tus tropiezos.

Leo

Recuerda que nadie merece tus lágrimas, y aquellos que realmente las merezcan no te harán llorar. Si alguien te traiciona, sigue adelante. No te rebajes a rogar ni mendigar amor. Quien te quiera, que demuestre su valía; no rebajes tu propio valor por nadie.

Reconoce tu valía y aprende a respetarte, dejando de esperar que los demás actúen como tú lo harías. Si buscas estabilidad en una relación, es importante que seas menos exigente en el amor y que estés dispuesto/a a dar lo que pides. Deja que mendigue amor aquel que no se quiera ni se valore; tú mereces algo mejor.

Virgo

Se te presenta la oportunidad de disfrutar de momentos íntimos con alguien cercano a ti. No te limites en la búsqueda de tus deseos y persigue tus sueños con determinación. Recuerda que la vida es única, así que aprende a aprovecharla y deja de malgastar tu tiempo con quienes no valoran tu compañía. Si tienes pareja, podrían surgir celos y momentos de separación temporal.

Sin embargo, un amor verdaderamente fuerte podría aparecer en cualquier momento, brindándote paz y estabilidad. Aprovéchalo al máximo y no permitas que se escape debido a tu temperamento. Prepárate para cambios de último momento y la planificación de un viaje que se desarrollará de manera favorable, siempre manteniendo la calma. Ten cuidado de no emitir juicios erróneos sobre las personas que te rodean, ya que podrías meterte en problemas al hablar de más sobre aquellos que no deberías mencionar.

Libra

No subestimes tu valía ni pienses que vales poco; tienes un valor intrínseco y la vida te recompensará como corresponde, así que no te desesperes. Se avecinan días de incertidumbre en los que sentirás el impulso de emprender un viaje o hacer algo para tu beneficio. Si tu pareja obstaculiza tus metas, sueños o decisiones, no vale la pena mantener esa relación. No te dejes llevar por promesas vacías ni por situaciones que sabes que suelen quedarse en el aire sin concretarse.

Los cambios de humor repentinos podrían afectar a tu familia, así que evita esas situaciones que no conducen a nada positivo en este momento. Nunca sacrifiques tus sueños para complacer a los demás; cada día la vida te brinda nuevas oportunidades para alcanzar tus metas.

Escorpión

Ten cuidado con accidentes y caídas, ya que podrían ser frecuentes y podrías terminar en el hospital. No te culpes por errores del pasado; la vida sigue y es momento de enfrentar lo que ocurre en el presente, siempre buscando la forma de alcanzar tus sueños y metas. Es probable que te sientas estresado/a en el trabajo, especialmente si estás esperando una noticia que aún no se ha materializado como esperabas.

Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, así que no te apresures, todo llegará en el momento adecuado, especialmente si has luchado arduamente por ello. Ten cuidado con posibles cambios de último minuto en tus planes de viaje, ya que podrían afectarte de manera inesperada.

Sagitario

Ten cuidado con relaciones pasajeras, ya que no son beneficiosas para ti, sobre todo porque tiendes a enamorarte con rapidez. Si te encuentras con caras largas en el trabajo o con los vecinos, procura canalizar tu energía de manera positiva. Si te lo propones, podrás hacer realidad ese viaje que tanto has deseado, incluso a otro país. Una amistad está hablando demasiado; si no le pones límites, podrías meterte en serios problemas.

Eres fuerte de carácter y vives intensamente, lo cual te hace único/a e irrepetible. Agradece a Dios por lo que tienes y has logrado hasta ahora. Se avecinan más triunfos, pero es posible que tengas que bajar un poco la guardia, especialmente en el ámbito amoroso.

Capricornio

No temas expresar tus sentimientos y opiniones; es momento de no quedarte callado/a por nadie. Aprende a valorarte más y reconocer tu propio valor; no te conformes con alguien que no sabe lo que quiere en la vida. Tienes buenos gustos y disfrutas de la buena vida, así que si no tienes la capacidad de generar ingresos, busca a alguien que pueda complacerte en tus gustos.

Recuerda que esto no se trata de interés, sino de asegurar tu futuro. Mantente fuerte y no te detengas por nada; has superado desafíos difíciles y has salido victorioso/a. Es difícil derribarte y conoces bien las estrategias para mantenerte firme y en pie.

Acuario

Ten cuidado con posibles traiciones dentro de la familia, ya que podrían ocurrir con frecuencia. Es probable que ciertas amistades se te acerquen con una cara y luego muestren otra, así que evita lidiar con personas hipócritas que solo buscan hacerte pasar un mal rato. Tu orgullo puede ser tu mayor desafío, ya que te cuesta perdonar errores y esperas que la otra persona dé el primer paso.

Es momento de enfocarte en ese negocio que tanto has imaginado; es hora de convertirlo en realidad, pero para lograrlo, debes comenzar a trabajar en ello desde ahora mismo. Si no te estableces metas a corto plazo, es posible que no lo consigas. Los movimientos relacionados con tu trabajo no parecen muy favorables en este momento, así que sé cauteloso en todas tus acciones y emprendimientos en las próximas fechas.

Piscis

Es el momento de confiar en tus deseos y metas, y dejar de lado a esas personas que han hablado de ti y te han manipulado con comentarios negativos que te han impedido avanzar. Se avecinan días de incertidumbre, pero la vida te recompensará con creces lo que quedó pendiente en tu pasado.

No te resistas a los cambios en tus proyectos; llévalos a cabo, ya que te brindarán grandes beneficios. Es crucial que te enfoques en tu bienestar físico y emocional; la vida te ofrecerá nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo si deseas superarte y seguir adelante.

Con información de Nana Calistar

