My Chemical Romance, ¡de vuelta!

La música podrá guardar silencio breve, pero eterno jamás. Y es que después de seis años de separación, proyectos independientes y una profunda transformación en la industria sonora, la agrupación My Chemical Romance dio a conocer que ya está listo su regreso a los escenarios con un concierto único, confirmado hasta el momento, el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, California.

La noticia corrió como un reguero de pólvora en redes sociales, donde los fieles a esta escuadra se mostraron sorprendidos primero y entusiasmados después. Con ello también comenzó una profunda especulación sobre si habrá más conciertos de este grupo e incluso si podría dar paso a un eventual regreso a los estudios para preparar una nueva placa musical.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019

Fue mediante un comunicado que la agrupación formada en 2003 y conformada por Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero informaron que la venta de los boletos salen hoy 1 de noviembre desde las 00:00 horas.

Tras la noticia, seguidores reaccionaron con emoción. My Chemical Romance se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Del rumor a la realidad

La banda brilló especialmente entre el año 2000 y el 2013 gracias a un rock emocional, con potentes guitarras y sensacionales conciertos en vivo. Destacaron en escena con materiales como “Three cheers for sweet revenge”, “Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys” y sobre todo “The Black Parade”.

La noticia de su vuelta pone fin a una larga especulación, que comenzó con los rumores de que el grupo se estaba reuniendo a ensayar desde al menos hace un par de meses (un rumor que, por cierto, fue dado a conocer por el cantante Joe Jonas).

Uno de sus espectáculos más memorables en nuestro país fue en octubre de 2007, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, que terminó incluido en su DVD “The Black Parade World Tour”.