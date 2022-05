El jueves 12 de mayo la banda estadounidense My Chemical Romance sorprendió a todos los fanáticos con el inesperado lanzamiento de su primera canción en ocho años.

"Foundations of Decay", una composición de seis minutos, confirma el regreso oficial de la agrupación que está a unos días de subir a los escenarios tras su separación hace más de nueve años, y es la primera pista que lanzan desde 2014.

El grupo originario de Nueva Jersey se separó en marzo de 2013, sin embargo, anunció su vuelta en octubre de 2019. Ofrecieron un único concierto en diciembre en Los Ángeles y anunciaron planes de gira, sin embargo, esta tuvo que retrasarse dos años debido a la pandemia de COVID-19; finalmente, esta arrancará el próximo lunes 16 de mayo con varias presentaciones en Reino Unido.

Durante la pandemia, My Chemical Romance no dio señales de que lanzarían material nuevo, por lo que el lanzamiento de "Foundations of Decay" conmocionó a los seguidores quienes de inmediato volvieron tendencia el título, a la banda, y a los miembros de esta, luego de que también se publicaran varias fotografías en las que se ve al cuarteto reunido por primera vez desde 2019.

Se ha rumorado que la banda liderada por el vocalista Gerard Way podría volver a tocar en México. Antes estuvieron en el país en 2007 durante su gira mundial por el disco The Black Parade.

