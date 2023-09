El próximo 2 de octubre en Casa ITESO Clavigero, de 10:00 de la mañana a 18:00 horas, arribará el proyecto “Conexión México”, organizado por la Feria Internacional de la Música (FIM) y la plataforma Spotify, un espacio donde habrá charlas y herramientas para la gente interesada en la industria musical.

Dicho evento tiene una estructura similar a la de una gira musical, en relación a la industria, y ya se ha presentado en Tijuana, Xalapa y Mazatlán entre agosto y septiembre, por lo que ahora le toca a Guadalajara el 2 de octubre y continuará su itinerancia el 16 de octubre en Monterrey, el 14 de noviembre en Hermosillo y el 22 de noviembre en la Ciudad de México.

El registro en Guadalajara, que fue gratuito, ya se agotó, así que ya no hay espacios, sin embargo, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR, Andrea Ríos, jefa de comunicación de la FIM, que estarán participando alrededor de 160 personas.

“Conexión México” se desarrolló a colación de que este año no habrá edición de la FIM porque se buscó cambiar de fecha a la feria, ya no será en octubre sino a finales de febrero, pero para no pasar desapercibida la relevancia de esta plataforma, se ideó este evento.

“Este año decidimos hacer la feria hasta el 2024, por lo general ésta es anual y recorrimos las fechas del 28 de febrero al 2 de marzo. Así que como este año íbamos a estar fuera de edición, decidimos armar este proyecto llamado ‘Conexión México’ en conjunto con Spotify, quien es uno de nuestros aliados principales”, dice Andrea. “Así que este evento se centra en hacer una gira por siete ciudades de la República Mexicana en donde en una jornada de un día llevamos a cabo conferencias, paneles inspiracionales de diferentes herramientas y espacios para networking”.

No habrá FIM 2023 esta vez porque resalta Andrea que a la ciudad de Guadalajara le conviene más culturalmente hablando que sea a inicios de año, puesto que en octubre se desarrollan muchos eventos. El año pasado, dentro de la edición de la FIM se incluyó al festival Portamérica por primera vez y de nuevo en 2024 sucederá en el marco de la feria.

Con respecto a la itinerancia de “Conexión México”, resalta Andrea que la respuesta ha sido muy buena. “En todas las ciudades que hemos visitado, hemos tenido un lleno total y hemos tenido a artistas como Natalia Lafourcade, Los Tucanes de Tijuana, Banda MS, Chuy Lizárraga y Horacio Palencia. La gente se ha mostrado muy receptiva a estos espacios y le ha interesado mucho el hecho de que en sus ciudades no se dan este tipo de eventos, así que lo agradecen mucho”.

¿Quiénes estarán presentes en el evento de Guadalajara?

Los asistentes disfrutarán de la presencia de las cantautoras Hispana, Ximbo y Samantha Barrón, quienes ofrecerán la charla estelar del evento: “Historia que hacen historias”. “Ofrecerán consejos y anécdotas inspiracionales a los asistentes”.

También estarán Charly Félix de Alzada, Abraham López de Altiplano; Carlos Cervantes, Olivia Quiroz y Rodrigo Martínez de Spotify México, quienes darán una serie de herramientas a los artistas para que puedan aprovechar al máximo sus cuentas en esta plataforma. También destacará la presencia de Francisco Arriagada de Tópica Media, Ana Rodríguez de Relatable, Guillermo González King de Amprofon, Sergio Arbeláz de FIM, el músico El Arturo y Karla Zapata, directora del Teatro Diana.

“Todas estas personalidades se van a estar dividiendo en diferentes espacios, uno de estos es sobre desarrollo de estructura de equipo con un artista, otro es acerca de cómo los números y los datos en plataformas como Spotify están mermando en la planeación de giras de los artistas. También estamos desarrollando toda una encuesta alrededor de que queremos conocer la escena musical de la ciudad, queremos conocer a los artistas y los managers”.

Finalmente, resalta Andrea que para la FIM “seria genial” conservar este proyecto, “porque nos dimos cuenta de la necesidad que tiene la industria de que estos eventos sucedan”, sin embargo, aún no es definitivo, pero para ellos sería ideal que así sucediera.

La rapera Ximbo utiliza la música como símbolo de resistencia. CORTESÍA

CT