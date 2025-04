Cazzu calienta motores con el lanzamiento de su nuevo álbum

Después de soltar algunos de sus temas más candentes, como “La Cueva” y “Con otra”, los cuales han generado revuelo entre sus seguidores y especulaciones sobre su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu confirmó que lo mejor aún está por venir y con ello, su nuevo álbum “Latinaje” ya tiene fecha de estreno.

La cantante argentina reveló la noticia a través de sus redes sociales, en donde compartió un adelanto audiovisual que deja entrever la estética y el concepto del disco. En el video, se la ve en contacto con la naturaleza, al natural y sin filtros: nadando, mostrando sus tatuajes, sonriendo serena entre paisajes abiertos y colinas.

La narración en off comienza con una copla que resume el espíritu del álbum: “Aquí les traigo una copla desde el norte de Argentina, aunque usted no me conoce, yo soy de América Latina”. Luego, aparece el mensaje clave: “Latinaje 24.04. Un disco, un viaje, muchas historias”.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Cazzu?

Estará disponible el próximo 24 de abril, y sus fans ya lo esperan con entusiasmo. De hecho, entre los mensajes destacados del post, se encuentra el de su hermana Flor, quien comentó: “Dale”, acompañado de un cactus y un corazón.

Nodal quedó atrás

Más allá de los rumores y la polémica, Cazzu está enfocada en su carrera y en su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal. Tras su separación, el nombre de la cantante ha estado ligado a comentarios sobre la actual relación entre Christian y Ángela Aguilar. Sin embargo, Cazzu ha dejado en claro que no guarda rencores.

En una entrevista con el canal argentino América TV, fue clara al responder si le molestaban las declaraciones públicas de Aguilar:

"Nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos”, dijo con serenidad.

Y agregó: “De hecho, me alegra; si están bien, eso me pone bien”.

Con esa madurez emocional y una nueva etapa artística en marcha, todo indica que Cazzu está lista para reconectar con su raíz latinoamericana y contar nuevas historias a través de “Latinaje”.

