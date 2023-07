El músico Jorge Luis Justo (Guadalajara, 1998), cuyo nombre artístico es George Rhoads, es uno de los intérpretes y compositores que están hoy día renovando los géneros tradicionales en México y tratando de llevar su propuesta al extranjero; el tapatío sabe que no es un proceso sencillo, pero sus canciones han conectado con el público, gracias al impulso del “sierreño dream”, el estilo que ha desarrollado a partir de sus influencias.

Con apenas 25 años, el artista ha logrado crear una mixtura descrita como una combinación entre el Indie rock, el dream pop, britpop, R&B y sierreño (procedente de la música norteña), con lo que da cabida al regional mexicano que se fusiona a elementos alternativos. Ahora se haya en plena promoción de su disco más reciente, “A sus órdenes” (Sony Music, 2023), con 11 temas y cuatro videos oficiales ya disponibles en todas las plataformas.

Disco nuevo

Los orígenes de Rhoads en la música en vivo se ubican en el blues y una banda de la que formó parte, su trayecto de solista en 2020, aunque fue en 2021 que sorprendió en redes sociales con canciones como “Si Me Veo Contigo” y “Te Olvido Tan Lento”; un año después lanzó su EP “Sierreño Dream”, con seis rolas entre las que destaca “Amarilla la mañana”, lo que contribuyó a su fichaje por parte de Sony Music.

En entrevista con EL INFORMADOR, el cantante describe el “sierreño dream” como “la composición de dos géneros: el que deriva del regional y el que viene del dream pop. Y este disquito tiene como tema principal el que se titula ‘Alta joya’, una colaboración con la intérprete Renée”. El nombre del disco deriva de un slogan que el cantante y su grupo utilizan en presentaciones en vivo, “algo sano que representa un saludo”.

Inicios y evolución

Asimismo, cuenta Rhoads que estuvo en sus orígenes “muy metido en el blues”, influenciado por Naranjito Blues, “y eso me impactó, y busqué tocar ese género. Poco después, inicié con el proyecto de banda Rhoads; sin embargo, tras la pandemia -que probó que el grupo no funcionaría- empecé a experimentar con otros géneros para tener mayor empatía con la gente”.

Las influencias sierreñas en su música, refiere, “vienen de mi abuelo, que nació en Michoacán, se viene a la ciudad y aunque intentó hacer carrera no lo consiguió, pero lo veía con la guitarra y lo escuchaba. Claro, tras mi trip con el blues y Los Beatles, no fue hasta 2020 que inicié con la experimentación, y una guitarra acústica me hizo sentir como en casa, porque es lo que toda la vida escuché y creo que tiene sentido”.

Firmado ya por una empresa internacional, Rhoads indica que ha sentido la diferencia en la promoción, “aunque por otro lado, la disquera ha hecho más sencillas las cosas; en mi caso, en mi generación, hay artistas que no desean firmar, pues hay artistas que pueden solventar un proyecto competitivo, pero para artistas como yo esto es una suerte, porque entro sin hits en calle. Con todo, sin el impacto masivo, en redes estaba todo funcionando de modo independiente”.

Diferentes influencias

De los 11 temas de su nuevo disco, inéditos son seis y se promociona “Alta joya” como tema principal, “pero cada canción en este disco tiene influencias distintas”, establece el compositor, “se diría que los únicos elementos constantes en el disco son mi voz y las guitarras, aunque la producción es variable y las canciones son resultado de distintas influencias”.

Aunque aparece como autor en todos los temas, afirma Rhoads, “hay algunas que fueron elaboradas en coautoría, con los productores o con otros cantantes, pero en esos casos las canciones las planeaba y las llevaba con un productor en la Ciudad de México, Navales, que viene de Colombia y tiene un flow distinto, y allá en Colombia el regional (la influencia mexicana) anda sonando muy fuerte. Claro, el tema ‘Qué lástima’ es el único completamente mío, incluso en la producción, algo que me permitió la compañía y lo agradezco”.

Finalmente, el artista asegura que en agosto empezará una gira en la que sus primeras fechas serán como número de apertura para el músico estadounidense Danny Lux -en su segunda visita a México- y ahí destaca la presentación en El Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, el 13 de agosto; de ahí empieza su trayecto solista en vivo, por el Norte, el Bajío, algunas ciudades del Sur y cierra en Guadalajara el 20 de octubre, en el C3 Stage.

