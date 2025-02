Grandes sorpresas se vivieron ayer por la noche durante la ceremonia número 67 de los Premios Grammy, los cuales se destacaron por la potente presencia femenina en las nominaciones más importantes, y premiaciones que quedarán para la historia.

Además, la ceremonia de este año mostró su apoyo a la sede, Los Ángeles, donde algunos barrios fueron devastados por incendios recientes, por lo que a lo largo de la transmisión artistas, empresas y público en general donaron parte de las ganancias para los damnificados.

Los Grammy iniciaron con los actos estelares de dos de las nominadas y favoritas de la noche; Billie Eilish, que expresó su amor por Los Ángeles entonando “Birds of a Feather”, y Sabrina Carpenter, quien interpretó “Espresso”, un tema que explora lo efímero de las relaciones contemporáneas.

La rapera Cardi B, cuya aparición en escena desató aplausos y euforia, declaró a la rapera Doechii, de 26 años, como ganadora de Álbum de rap con “Aligator Bites Never Heal”, convirtiéndose en la tercera mujer afroamericana en conseguir esta hazaña.

Lady Gaga y Bruno Mars asombraron al público con “California Dreamin”. EFE

Lo clásico y lo moderno se conjugaron en el escenario con la presencia de Antony Kiedis de Red Hot Chilli Peppers, quien dio a conocer a Sabrina Carpenter como la ganadora de Álbum de pop vocal por “Short N’ Sweet”. Esto dio paso a Chappell Roan, que puso a bailar y a cantar a todos los asistentes con el emotivo tema “Pink Pony Club”.

Taylor Swift fue la encargada de dar a conocer al ganador de Mejor álbum country, que recayó en “Cowboy Carter”, de Beyoncé, en un resultado que, si bien era previsible, no deja de ser histórico por el hecho de que se convierte en la primera mujer afroamericana en ganar en esta categoría.

Esto dio lugar a las presentaciones musicales de los nominados a Artista nuevo en un despliegue de juventud y talento, donde destacó el cantante Benson Boone quien, haciendo piruetas desde un piano, interpretó el popular tema “Beautiful Things”. El segmento finalizó con la premiación de Chappell Roan en la categoría de Artista nuevo, quien criticó a la industria musical por las condiciones con las que se aprovechan de los artistas jóvenes.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió durante la presentación de Lady Gaga y Bruno Mars, quienes expresaron su amor y su dolor por Los Ángeles cantando un cover de “California Dreamin”, de The Mamas & the Papas, lo cual generó una acalorada ronda de aplausos. Fue un preámbulo de su premio a mejor dúo por “Die with a smile”, una de las colaboraciones más celebradas de 2024.

Otro momento especial se vivió cuando The Weeknd apareció en el escenario de los Grammy, en un retorno imprevisto pero bien recibido, debido a que el cantante estuvo en contra de los premios durante casi cuatro años.

Benson Boone sorprendió con su agilidad en la ceremonia. EFE

El toque latino

Jennifer Lopez apareció en los Grammy para dar a conocer a Shakira como la ganadora Álbum de pop latino por “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”. La colombiana aprovechó su galardón para mostrar su apoyo a los inmigrantes latinoamericanos, amenazados por la actual presidencia de Donald Trump: “Esto es para ustedes también”, aseguró.

La ceremonia rindió homenaje al fallecido músico y productor Quincy Jones de la mano del actor Will Smith, la impresionante voz de Cynthia Erivo, quien interpretó “Fly me to the moon”. La presencia del legendario Stevie Wonder en el piano fue otro de los grandes momentos de los Grammy, al cantar el clásico “We are the world” de Michael Jackson.

Miley Cirus, ganadora el año pasado por “Flowers”, fue la encargada de dar a conocer “Not like us”, de Kendrick Lamar, en la categoría de Grabación del año. Gloria Stefan presentó a Shakira, la cual dio una muestra del talento latino al interpretar en español un par de melodías.

De acuerdo con los pronósticos, “Cowboy Carter”, de Beyoncé, resultó el máximo ganador de la noche, convirtiendo a la cantante en la mujer que más Grammys ha ganado, y la primera vez que gana en esta categoría.

Se llevan la gloria

Álbum del año: “Cowboy Carter” de Beyoncé.

“Cowboy Carter” de Beyoncé. Canción del año: “Not like us” de Kendrick Lamar.

“Not like us” de Kendrick Lamar. Grabación del año: Kendrick Lamar por “Not like us”.

Kendrick Lamar por “Not like us”. Nuevo artista: Chappell Roan.

Chappell Roan. Álbum pop vocal: Sabrina Carpenter por “Short N’’ Sweet”.

Sabrina Carpenter por “Short N’’ Sweet”. Álbum rock: “Hackney Diamonds” de The Rolling Stones.

“Hackney Diamonds” de The Rolling Stones. Álbum country: “Cowboy Carter” de Beyoncé.

“Cowboy Carter” de Beyoncé. Álbum música urbana: “Las letras ya no importan” de Residente.

“Las letras ya no importan” de Residente. Álbum pop latino: “Las mujeres ya no lloran” de Shakira.

“Las mujeres ya no lloran” de Shakira. Álbum música mexicana: “Boca chueca vol. 1” de Carin León.

“Boca chueca vol. 1” de Carin León. Interpretación de rock: “Now and Then”, The Beatles.

“Now and Then”, The Beatles. Actuación de dúo o grupo pop: Bruno Mars y Lady Gaga con “Die With a Smile”.

CT