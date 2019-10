Muévete al ritmo de “Like that”

Vive un sueño. El cantante mexicano Axel Muñiz está disfrutando las mieles del éxito en Sudamérica luego del éxito que se anotó con la serie de Netflix “Go! Vive a tu manera”, proyecto con el cual salió de gira con13 shows sold out en el Teatro Opera Orbis, de Buenos Aires. Y aprovechando la buena acogida que ha tenido, lanzó su nuevo sencillo “Like that”, en colaboración con el trío femenino español Sweet California.

“Ellas son unas chicas increíbles, me encanta la onda que tienen y Warner me dio la oportunidad de grabar con ellas; ésta es una canción que me gusta mucho, que me la propusieron el año pasado, me gusta mucho el beat, se me hace muy cool y le ha estado yendo muy bien, salimos apenas hace un par de semanas y la canción ha ido rotando bastante bien”, comparte en entrevista.

“Like that” fue grabada y producida en Los Ángeles y Madrid por Ettore Grenci y Diego Córdoba. El video fue filmado en locaciones de Buenos Aires y Madrid bajo la dirección de Martín Benchimol, y la producción es de Pablo Aparo de Bunda Films.

Sobre la oportunidad de trabajar con otros intérpretes, el cantante comenta: “A mí se me hace una excelente idea poderme juntar con otros artistas para sumar fuerzas y llegar a más público en otros países u otros continentes”. Cabe recordar que Axel se dio a conocer en la industria con baladas, con temas que hablan de amor y desamor; luego, coqueteó con los sonidos electrónicos y ahora está experimentando con el urbano, pero sin perder el estilo que lo caracteriza.

“Nunca he descuidado lo que digo en las canciones, aunque tengan un ritmo latino o más bailable, no dejan de decir cosas lindas. Todas los temas que compongo comienzan como una balada, como una canción pop y de ahí se van transformando hacia otro estilo”. Axel está trabajando en nuevos temas que espera se conviertan en un álbum, aunque sabe que es la era de los sencillos, pero se siente apoyado por su disquera, Warner, sobre las decisiones que se tomen.

Sobre “Go! Vive a tu manera”, que lanzó dos temporadas durante febrero y junio de este año, Axel vio esta oportunidad como un trampolín para acercarse a nuevas audiencias. Señala que aún no les comparten a él y al resto del elenco si habrá una tercera temporada.

“Tuvo mucho éxito en Argentina con estos 13 conciertos, después cerramos en el Luna Park, que es el lugar más emblemático de Buenos Aires, ahora vienen Perú, Chile y Uruguay. El público (de Sudamérica) es muy lindo y cálido, a mí lo que me sorprende son las edades, son niños de seis y 10 años, pero es algo muy lindo que les guste mi trabajo”.

Sobre su faceta como actor, comparte que su primera experiencia le ha servido para aprender bastante, al escuchar y seguir los consejos de la gente que pertenece a esta industria: “Tal vez en algún momento, si se ofrece otra oportunidad en otra serie, sí la tomaría”, finaliza.

El 11 de diciembre tendrá un concierto en el Lunario de la Ciudad de México junto con Alex Hoyer.