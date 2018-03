Muere la mamá de Alfonso Cuarón

En marzo de 2014, al recoger su Oscar a Mejor Dirección por "Gravedad", Alfonso Cuarón aprovechó el micrófono para agradecer a su mamá.

"Si he logrado esto, es gracias a tí, te amo", dijo en español.

El martes la señora Cristina Orozco, madre del realizador, falleció, siendo velada por la noche en una agencia de la sur de la Ciudad de México.

Públicamente nadie de los amigos del director, entre ellos sus colegas Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, le han mandado un mensaje.

Tampoco la familia Cuarón ha comunicado algo.

SUN / C. Mata

Durante la presentación de "Niños del hombre", en 2006, el cineasta narró una anécdota de su infancia.

"Iba regresando de la escuela, me encontré una estrella de esas que dan en la escuela, me la pegué en la frente y cuando llegué a casa y mi mamá me vio, me felicitó, ahí me di cuenta para que servían los premios", narró.

Alfonso es hermano del escritor y cineasta Carlos Cuarón (Rudo y cursi) y papá del también realizador, Jonás Cuarón (Desierto).

JB.