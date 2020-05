Muere la gran voz del soul, Betty Wright, a los 66 años

La gran voz del soul y el R&B, Betty Wright, ha muerto este 10 de mayo, a los 66 años, en su casa en Miami tras padecer cáncer, confirmó "Billboard".

Con su voz, dio un toque único a temas como "After the pain", "Tonight is the night" y "Where is the love".

En los primeros días de mayo, la también cantante Chaka Khan pidió a través de su cuenta de Twitter unir oraciones por la salud de Betty. "Mi amada hermana Betty Wright necesita ahora de sus oraciones". Hasta ahora, no ha escrito respecto a su deceso.

Wright, quien nació con el nombre de Bessie Regina Norris en 1953, se inició en la música gracias al grupo musical de la familia "Echoes of joy", enfocado en el gospel, en su natal Miami.

Fue una mujer que desafió lo establecido desde muy joven, ya que a los 15 años lanzó su primer álbum, "My first time around", que se colocó en el top 40 de la lista de Billboard con su canción "Girls Can’t do what boys do", de acuerdo con The Hollywood Reporter.

En 1972, se colocó en el top 10 con "Clean Up Woman", quedando en seis de las 100 posiciones.

En 1975, su canción "Where is the love" la llevó a ganar un Grammy. En los 80, lanzó su propio sello discográfico, Ms. B Records, junto al disco "Mother Wit", resultando exitosa la canción "No pain (no gain)".

En 2006, Betty fue conocida por un público más joven gracias a que fue invitada por Sean "P Diddy" a ser coach vocal en el programa "Making the band".

En 2011 lanzó el álbum "Betty Wright: The Movie", con las colaboraciones de Joss Stone, Lil Wayne y Snoop Dog.

En Twitter, diversos artistas han presentado sus condolencias, entre ellos la cantante Ledisi, quien escribió:

"Gracias por ser una gran maestra, una amiga y una de las grandes cantantes de soul en la industria. Tú eras mucho más que tu música, fuimos bendecidos de estar cera de su realeza. Gracias, nunca te olvidaré".

Muchos artistas retomaron los sonidos de Betty para hacer nuevas canciones o versiones, entre ellas, Beyoncé, que utilizó algunos fragmentos de "Girls Can't Do what the boys do" para su canción "Upgrade you", y Slim Tug para "3 King" que retomó "Secretary".

