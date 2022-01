Muere a los 74 años Meat Loaf, el legendario cantante de "Bat Out of Hell"

El cantante de rock Meat Loaf murió en la noche del jueves a los 74 años, dejando como legado uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos: Bat Out Of Hell.

La noticia fue confirmada por su familia este viernes en la página de Facebook de la estrella.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche teniendo asu esposa Deborah al lado", decía el mensaje.

La estrella vendió 100 millones de álbumes en todo el mundo.

También apareció en películas como Fight Club, Rocky Horror Picture Show y Wayne's World.

"Sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos más cercanos estuvieron con él durante las últimas 24 horas", añade el comunicado.

GETTY IMAGES

El nombre real del cantante nacido en Dallas, Estados Unidos, era Marvin Lee Aday, pero también se le conocía como Michael.

Sin embargo obtuvo su apodo en dos partes de su vida.

Meat, que significa "carne" en inglés, le llegó de su padre, quien cuando nació dijo lo describió como tan rojo como la carne.

Y Loaf, "pastel", se lo añadió un entrenador de fútbol en la escuela secundaria.

Se hizo famoso con su trilogía Bat Out Of Hell, de la que vendió millones en todo el mundo.

GETTY IMAGES

El primero de los discos sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia, junto con algunos LP de Michael Jackson, Whitney Houston y The Eagles.

Fue incluso adaptado como un musical de teatro.

Loaf lanzó una serie de álbumes a finales de la década de 1970 y en la de 1980, entre los que destacan Dead Ringer y Midnight at the Lost and Found.



SOUTH CHINA MORNING POST/GETTY

Problemas de salud

Meat Loaf luchó con enfermedades y lesiones a lo largo de los años.

En 1978 se rompió la pierna al saltar de un escenario en Ottawa, Canadá, y terminó su gira en silla de ruedas.

También se desmayó en el escenario mientras actuaba en Pittsburgh en 2011 y durante un concierto en Canadá en 2016.

Tres años después, la estrella se rompió la clavícula al caerse del escenario de una entrevista en una convención en Texas.

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

AC