Muere Peter Robbins: Así perdió la vida el actor que dio voz a Charlie Brown

Peter Robbins —encargado de dar la voz en inglés al emblemático “Charlie Brown” de las adaptaciones animadas de "Peanuts"—, se suicidó a los 65 años la semana pasada, de acuerdo con declaraciones de su familia.

La televisora Fox 5 de San Diego, California, EU, dio a conocer el deceso de Robbins; agregaron que durante los últimos años Robbins tuvo altibajos y luchó contra adicciones a las drogas y al alcohol: "Le recomendaría a cualquiera que tenga trastorno bipolar que se lo tome en serio porque su vida puede cambiar en el lapso de un mes como me pasó a mí", dijo Robbins en 2019 a la televisora.

¿Quién fue Peter Robbins?

Robbins comenzó a actuar en varias películas y programas de televisión a la edad de siete años. Cuando era niño, hizo una aparición especial como "Elmer" en la popular serie The Munsters. Más claramente, a la edad de nueve años, Robbins proporcionó la voz de “Charlie Brown” , a quien consideraba su héroe de la infancia, en un documental de televisión, seis especiales de televisión de Peanuts y una película de 1963 a 1969, incluyendo la película "A Boy Named Charlie Brown" y los especiales de televisión "A Charlie Brown Christmas" y "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown".

A la edad de catorce años, Robbins fue reemplazado por niños actores más jóvenes.

Escándalo de Peter Robbins

Peter estuvo en prisión por amenazar a Bill Gore, alguacil del condado.

El 7 de diciembre de 2015 fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad por enviar cartas amenazantes al gerente (y a la esposa del gerente) del parque de casas móviles en el que vivía en Oceanside, California. Robbins ha declarado en audiencias anteriores que padecía trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide.

Robbins fue encarcelado en la Institución para Hombres de California en Chino, California , y fue trasladado a un hospital psiquiátrico debido a su estado mental. Fue puesto en libertad condicional en octubre de 2019 después de cumplir el 80 por ciento de su condena, con la condición de que no bebiera alcohol ni consumiera drogas ilegales.

"Salí de prisión y soy una mejor persona por ello. Soy mucho más humilde y agradecida de haber vivido la experiencia", expresó Robbins en su momento.

