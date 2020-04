Muere Gus Rodríguez: productor, guionista y pionero del mundo "gamer"

A través de redes sociales, el actor Eugenio Derbez lamentó la muerte de su amigo Gustavo Rodríguez, escritor, productor, director de comedia y uno de los pioneros de la cultura gamer en México.

El comediante señaló que Gus Rodríguez, además de ser uno de sus "más grandes amigos y compañeros de vida", fue el creador del personaje "Armando Hoyos". Describió a Rodríguez como "genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano". Desde finales del siglo pasado con la fundación de la revista Club Nintendo en 1991 y de diversos programas de televisión relativos al mundo del videojuego, Rodríguez fue promotor importante de los videojuegos en México. Falleció a los 59 años de edad, luego de que en octubre pasado informó a sus seguidores que padecía una enfermedad pulmonar a la que le hacía frente, sin explicar mayor detalle:

"A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos: Les agradezco que estén atentos de mi salud. Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré. Gracias por su preocupación. Los amo", publicó en aquella ocasión en su twitter, resultando con más de 17 mil Me Gusta.

Rodríguez fue también conferencista, escritor y director de programas de comedia como "Debez en cuando", donde llegó a aparecer en pantalla en diversos sketches. Recientemente colaboraba en el canal de televisión BitMe, dedicado exclusivamente a videojuegos.