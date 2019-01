Muere Carol Channing, icono de Broadway

Carol Channing, la estrella de Broadway en las décadas de los 40s, 50s y 60s y conocida por sus papeles como "Dolly", "Lorelei" y "Muzzy", falleció hoy a los 97 años de edad por causas naturales en su casa en Rancho Mirage, California, informó su publicista B. Harlan Boll.

La cantante y actriz, quien estuvo en los escenarios hasta finales de la década de los 90s, conquistó al mundo con sus interpretaciones en "Helo Dolly!" y "Los caballeros las prefieren rubias".

Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento único la convirtieron en el ícono de Broadway durante varias décadas.

Al anunciar su muerte, su publicista señaló que la admiró incluso antes de conocerla, "y la he amado desde el día en que cayó en mi vida". "Es muy difícil ver el telón final más bajo en una mujer que ha sido parte diaria de mi vida durante más de un tercio".

Nacida el 31 de enero de 1921 en Seattle, hizo su debut en el escenario a los 20 años de edad en "Never Take No for a Answer" en Nueva York.

Fue en 1949, cuando consiguió su gran oportunidad con "Los caballeros las prefieren rubias", donde dio vida a Lorelei Lee y su interpretación de la canción "Diamonds are a girl's best friend" fue muy conocida.

"Hello Dolly!", con el papel de Dolly Gallargher Levi, fue la obra que la consagró como una gran estrella en Broadway 1964, y ganó su primer premio Tony como actriz. Interpretó dos veces más ese papel en 1978 y 1995, y ganó dos Tonys más, uno en 1964 y otro por su carrera en 1995.

En 2002 hizo pública su autobiografía, "Just Lucky I Guess" y en 2012 realizaron una película sobre su carrera, "Larger Than Life".

