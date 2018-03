Morrissey sorprende en TV mexicana previo al Vive Latino

Una de las grandes apuestas del festival Vive Latino de este fin de semana en la Ciudad de México era Morrissey, pero antes de presentarse en el concierto masivo sorprendió al hacer una breve aparición en el programa matutino "Sale el Sol" de Imagen Televisión.

El cantante británico interpretó únicamente una canción en la emisión matutina: "Jacky's Only Happy When She's Up on the Stage" de su último álbum "Low in High School" de 2017.

Aquí puedes ver el instante de la aparición de Morrissey en "Sale el Sol":

Aunque al final de su interpretación, Morrissey no dialogó con ningún conductor, previo a su aparición en el foro, el conductor de radio Gonzalo Oliveros resaltó la importancia de su presencia en México.

"La conexión que tiene Morrissey con el público mexicano es enorme, se sabe de su fanatismo por las Chivas del Guadalajara y por supuesto que hay muchísimas bandas que han seguido su trayectoria e influencia", dijo Oliveros en el preámbulo de la salida de Morrissey al aire.

Morrissey estuvo en Guadalajara hace casi un año durante la realización del Festival Roxy donde fue una de las cartas fuertes junto con la agrupación "Empire Of The Sun".

En redes sociales, los usuarios han reaccionado de múltiples maneras. Algunos comentarios se han centrado en la manera de bailar de los acompañantes de Morrissey:

Los bailarines de Morrissey bailan con las mismas ganas que yo tengo de vivir #MorrisseyEnSaleElSol pic.twitter.com/xn5PhTcbZp — Skeleton Boy (@indierokkkers) 15 de marzo de 2018

Otros hicieron gala de humor ácido respecto a la relevancia de la aparición del músico británico en la televisión abierta de México.

La televisión mexicana no había presenciado un momento tan épico desde que a Mario Bezarez se le cayó su bolsita de coca bailando el gallinazo. #MorrisseyEnSaleElSol pic.twitter.com/tmx8lhysOT — [adrián] (@fobiadicto) 15 de marzo de 2018

Y con este misterio fue como el músico arribó a las instalaciones de Imagen:

Otros comentaron sobre las ya conocidas exigencias del músico que no consume carne y defiende causas a favor de los derechos de los animales y que exige que en los lugares donde se presenta se compartan estos ideales.

NADA DE CARNE en la receta de hoy en @saleelsoltv, sino un postrecito de mango muy rico �� Una preocupación menos #MorrisseyEnSaleElSol pic.twitter.com/dmDX9I9Y3V — Marvin (@RevistaMarvin) 15 de marzo de 2018

Increíble que una gelatina vaya a provocar la cancelación de Morrissey en el Vive Latino. #MorrisseyEnSaleElSol — Fake I.D. (@Coercista) 15 de marzo de 2018

Un anuncio de leche de vaca, esos de @saleelsoltv jugándole al vergas con #MorrisseyEnSaleElSol

Porque la vida es un riesgo carnales. — Pugzival (@MajorPug) 15 de marzo de 2018

Otros también criticaron que no le hayan hecho preguntas e inmediatamente después de su actuación el programa siguió con su rol normalmente.