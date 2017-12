Tras polémica por Spacey; Morrissey se defiende

El cantante británico Morrissey enfrenta una polémica desde finales de noviembre, cuando ofreció una entrevista en la que defendió a Kevin Spacey.

Morrissey habló al medio alemán "Spiegel online" sobre la acusación de acoso sexual contra Spacey, por un incidente ocurrido con un actor cuando éste tenía 14 años.

"Las acusaciones son ridículas (...) por lo que yo sé, estuvo en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el chico, 14. Uno se pregunta dónde estaban los padres de ese joven, uno se pregunta si el joven no sabía qué era lo que iba a pasar. No sé tú, pero en mi juventud nunca estuve en situaciones así. Nunca...No me suena muy creíble, me parece que a Kevin Spacey lo están atacando innecesariamente", señaló.

"Las acusaciones son ridículas", dijo el músico, quien hizo pública su desconfianza respecto a las versiones de las víctimas que acusan al actor de acoso y abuso sexual.

Morrisey fue criticado por mostrar su apoyo así a Spacey, por lo que hace unas horas publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para aclarar la situación.

Explicó que hace unas semanas permitió, "tontamente", que "Der Spiegel" lo entrevistara y señaló que no mataría a Donald Trump, que nunca apoyaría las actividades privadas de Kevin Spacey, ni el abuso a menores, ni el acoso sexual, ni las violaciones.

Dijo que el medio alemán no mostró sus puntos de vista de manera adecuada y por ello no volverá a hablar con medios impresos.

"En el mundo de la música, como en la política, si muestras cualquier signo de ser capaz de hacer una diferencia, serás bloqueado", lamentó el cantante, quien también dijo que "Der Spiegel" rechazó su solicitud para mostrar el audio de la entrevista completo.

