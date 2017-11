Gorillaz, Morrisey y Queens of the Stone Age encabezan el Vive Latino 2018

Morrisey, Queens of the Stone Age (QOTSA) y Gorillaz encabezan el cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2018.

El cartel se dio a conocer de manera sorpresiva en las pantallas del Metro, en donde también aparecieron los nombres de Cartel de Santa, Fito Páez, Residente, Molotov, Enjambre y Panteón Rococó, entre otros.

La venta especial de boletos ya se agotó, y hoy martes comienza la venta general para la decimonovena edición del encuentro musical que se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Así de sorpresa el metro cdmx anuncia en sus pantallas el cartel del #VL18 con Pvris, Morrissey y Gorillaz pic.twitter.com/tTrlBCuALr — GritaFuerte (@gritafuerte) 7 de noviembre de 2017

Las bandas que se presentarán son las siguientes:

424

a.n.i.m.a.l

Airbag

Allison

Amandititita

Banda Baston

Banda regional mixe

Belako

Camilo Séptimo

Cartel de santa

Centavrvs

Chicano Batman

Cuca

Donkristobal

El David Aguilar

El mato a un policía motorizado

Elsa y Elmar

Enjambre

Entre líneas

Fito Páez

Francisca y los exploradores vs juan ingaramo

Francisco el hombre

Gondwana

Gorillaz

Haragan y cia

Heavysaurios

I.M.S

Infected Mushroom

José Octavio I

Kali Uchis

Kase. O

Kchiporros

Klub

Kuervos del sur

La beriso

La Gusana Ciega

La Lupita

La toma

La vela puerca

La vodkanera

Las Pastillas Del Abuelo

Leslie Ground

Little Dragon

Los amantes de lola

Los Amigos Invisibles

Los Blenders

Los Cafres

Los de abajo

Los Jaivas

Los Mesoneros

Los Moustros del espacio exterior

Los Pericos

Los Tres

Love Of Lesbian

Mala Rodriguez

María Daniela y Su Sonido Lasser

Millonario

Molotov

Morrissey

Nicola Cruz

No tiene la vaca

Noel Gallagher's High Flying Birds

Panteón Rococó

Paté de Fuá

Pussy Riot

Pvris

Queens Of The Stone Age

Residente

Riesgo de Contagio

Ritmo peligroso

Rock en tu idioma sinfónico II

Sabino

San Pascualito Rey

Santa Estilo

Sergio Arau y los heavy mex

Sexy zebras

Sierra León

SwingOriginal Monks

Titan

Ubon

Vaya Futuro

Vetusta Morla

Victimas del Dr. Cerebro

Viernes Verde.