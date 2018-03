Montserrat Oliver y su lado "Extremo"

Luego de que hace tres meses se filtraran en la red fotografías privadas de Montserrat Oliver, la conductora ha decidido dejar esto atrás y tomarlo con humor, e incluso, contratacar usando un poco de sarcasmo cada que el tema sale de nueva cuenta a la luz, cortesía de la llamada “prensa rosa”.

“¡Que no es mi teléfono, que no salió de mi teléfono! Como friegan”, subrayó bromeando durante la presentación del nuevo programa de Televisa, “Reto 4 elementos naturaleza extrema”.

“Luego dicen: ‘esta pen… se tomó las fotos y las traía en su teléfono pero no, estaban en la nube fregada, yo no sé de dónde, cómo, cuándo, qué. Un nerd de estos cibernéticos me puso unos candados, porque yo no lo entiendo. Yo tenía unas que sí me tomé por vanidosa, porque quise y la otra no era ni al caso”.

La conductora decidió tomarlo con filosofía, explicando que cualquiera puede caer en eso. “¿Es algo que no hayan hecho ustedes? Si no lo han hecho pobrecitos, están mal”, dijo riendo.

Oliver, quien compaginará su carrera de modelo, conductora y haciendo las cápsulas del Mundial, adelantó que ya ha comenzado a hacer algo en Rusia, lugar donde se lastimó la mano, lo que le recordó que su mayor temor es necesitar que la ayuden cuando crezca.

“Yo primero me aviento y luego pienso. Si me preguntas, el miedo es tu peor enemigo pero si le tengo miedo a algo es a no poderme valer por mí misma. Cuando te pasa algo, por ejemplo ahorita que se me rompieron los ligamentos (de la mano) y no puedo agarrar las cosas, dices: ‘no, qué horror, qué desesperación’”.

De nuevo con Yolanda Andrade

Además de su proyecto extremo y la presentadora también lanzará un nuevo programa con su amiga y compañera Yolanda Andrade, mismo que será un nuevo talk show, aún sin nombre, y que formará parte del nuevo contenido desarrollado por Unicable, señal de paga. “En abril se estrena pero todavía ni lo grabamos, a ver a qué horas”, dijo bromeando.

Entretenimiento al extremo

El nuevo “reality show” de Televisa “Reto 4 elementos: naturaleza extrema” mostrará a 32 famosos que distribuidos en ocho equipos enfrentarán sus miedos en una competencia que se grabará a partir del martes 6 de marzo en la Riviera Maya.

Las grabaciones serán en diferentes destinos de la Península de Yucatán, en Quintana Roo, y el ganador se llevará un premio monetario, cuya monto aún no se define.

Se contará con un equipo médico que ha trabajado en programas de ese formato que estará en el sitio para atender cualquier eventualidad, médicos, paramédicos y rescatistas, quienes garantizarán cualquier tipo de seguridad.

Las estrellas del equipo de actores son Jessica Coch, Ferdinando Valencia, Estefanía Ahumada y Salvador Zerboni; mientras que el grupo de “renovados” se compone de Manu Negrete, Karenka, Gloria Aura y “El Rasta”.

Por su parte, en el de conductores está Yurem, Daniela Fainus, Pedro Prieto y Caro Morán; en el de “fitness” se encuentra Fernanda López, Memo Corral, Pablo Gil Zaragoza y Thaily Amezcua.

En el de modelos figuran Jeff Kellerman, Brenda Kellerman, Mónica Gómez y Fer Sagreeb, mientras que en el luchadores participarán Hahastary, Bengala, Lady Shani y Australian Suicide.

De igual forma, los deportistas que serán parte de esto son Isaac Terrazas, Mariana Barby Juárez, Johan Rodríguez y Lorena Dromundo; finalmente en el grupo de comediantes estarán Chevo, Ale Rivera “La Jarocha”, Mauricio Garza y Mónica Escobedo.