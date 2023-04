Monhi Vidente: Predicciones de mayo (Canelo, AMLO, sismos, elecciones)

Ha salido la carta del sol, me está diciendo que Mayo es el mes del sismo, se visualizan sismos fuertísimos en casi todas partes del mundo las energías de los rayos solares, ya les había comentado entre más sol y más calor, más sismos va a haber y el sol no está dando tregua completamente ante la humanidad y menos en América del Norte y en Asia se visualiza un sismo México de 7.6-7.9 en el mes de mayo saliendo desde Michoacán o Oaxaca dimensiones fuertes.

Señaló que no va a pasar nada va a ser el puro susto o simplemente un aviso para voltear otra vez al cielo. Los días claves en cuestiones de sismos son el primero, el día 7, el día 11, el día 13, o el día 22 de mayo.

Más sismos

En el mundo entero en cuestiones de sismos se visualiza sismos casi en toda América del Norte y en Asia otro sismo fuertísimo en Alaska, otro más en California, pero el sismo más fuerte que se visualiza desde Asia para el mundo entero, casi 9 grados 9.1 o 9.3 con alarma de Tsunami para las costas de América todas las costas de Chile, Perú México y Estados Unidos.

Va ser un mes completamente de movimientos va a ser un mes que va a grabar el año va a ser el mes de los volcanes en todos los sentidos y en todas partes. Se están moviendo los polos, se están moviendo energías en el mundo para empezar una nueva Revolución, un cambio total. Ya les había comentado que estamos en ese en esa catarsis en esa metamorfosis desde el año 2021 hasta el año 2031, 10 años completos; de estos cambios terribles, pandemias, sismos, Huracanes, guerras, todo lo que te puedes imaginar va a pasar porque necesita que el hombre se supere, eleva completamente el espíritu y quite todo lo negativo.

¿Ganará el Canelo?

México trae la carta del carruaje, brillará más que nunca. El "Canelo" gana la pelea contra su contrincante el 6 de mayo por nocaut en el noveno-onceavo round, otro de los que viene ganando completamente va a ser Checo Pérez subiendo al podium en el primer lugar en todas sus o en las competencias que tenga, definitivamente Checo Pérez y Canelo Álvarez sigue haciendo nombre en el mes de mayo para todos los mexicanos, pero también quién se visualiza América, Chivas, o Rayados, llegarán a la final del fútbol mexicano después daremos completamente el ganador.

La salud de AMLO

Pero sigue dominando la carta del ahorcado en la clase política de México, no es posible que el presidente López Obrador en el mes de abril tuvo una recaída el 23 de abril, recaída de covid, recaída en cuestiones de algo del cerebro y casi todo mundo lo dio por muerto, casi todo el mundo le deseaba cosas terribles.

No es posible, deben de entender que la situación de un mandatario no es algo personal, por más daño que sientas o te sientes agredido por lo que haga o deje de hacer. Tienen que empezar a razonar los mexicanos tienen que ser un poco más conscientes de que los mandatarios son personas como tú con otras ideas y otras mentalidades, a lo mejor diferentes a las tuyas o las mías, pero aún así no se le puede desear la muerte a nadie y el señor presidente se puede equivocar pero, también tuvo aciertos.

Va a ser un año que tenga repercusiones, en cuestiones de ese covid y ese problema en cuestiones cerebral, va a tener que cuidarse el señor presidente López Obrador, en cuestiones de salud, en cuestiones de traiciones, ahora vio más que nunca y más claro el presidente quién está con él y quién no estaba en los buitres arriba de él esperando que muriera para comérselo.

Ahora tiene que cuidarse doble, triple o quinta vez más que antes, porque ahora seguirá otro mes clave agosto y septiembre, enfermedad o atentado, balas cerca de él queriendo destruir completamente su mandato y lo que ha hecho y lo que ha deshecho.

La clase política está moviendo sus tejes y manejes y están moviendo los juegos de ajedrez y lo peor del caso para él es que sus propios amigos van a ser sus propios enemigos a cuidarse se ha dicho.

Elecciones

Estado de México: Morena. Gana la coalición del PRI un hombre joven de Saltillo en Coahuila. Se empiezan a detonar completamente en este mes Quiénes van a ser los candidatos a la presidencia 2024, sigue viendo y se sigue observando qué van a hacer contrincantes hombres fuertes alrededor.

Lo que pasó con el presidente cambió la historia cambió completamente la visión para quién va a ser en el 2024 el que vaya a ganar y la última palabra saldrá de la casa blanca de los sótanos del Capitolio hacia México.

El presidente John biden quiere reelegirse otra vez en el 2024 a los 82 años, casi imposible, yo creo que no le han dicho que ya no está en tiempo, pero está en juego todavía la sucesión de la presidencia, pero viene alguien que estaba escondido viene, alguien de los demócratas que no había levantado la mano, un sucesor de los Kennedy yo lo veo más fuerte que nunca para llegar completamente a la contienda contra un republicano como el de Florida o el de Texas, pero la historia apenas está escribiendo.

La Historia entre Estados Unidos y México se está llevando a cabo en cuestiones de violencia, de pleitos, de situaciones bélicas, que nunca se habían visto en más de 100 años entre los países tenemos que ser prudentes tenemos que ser inteligentes nunca se patea a la persona o al padre que te da de comer, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a ser agradecidos.

Aumenta la violencia

En el mes de mayo la violencia desatada completamente en todo el país y más fuerte que nunca, cuídense y cuiden a los suyos protéjanse, no tomen confianza que va a estar violentado todo el mes de mayo. No nada más lo material está puesto, también Lucifer, Luzbel, como es el mes de la Virgen María, es el mes de la virgen de Fátima, es el mes de la revelación total.

Luzbel va a estar peleando completamente a merced de todos otra vez las Guerras otra vez los misiles otra vez las situaciones críticas en cuestiones bélicas en el mundo entero amigos No nada más aquí en el mundo entero pero se agrava el problema México-Estados Unidos.

Realeza

La corona inglesa en el mes de mayo se va a centrar en Carlos tercero, después de una polémica total de su mamá y sus hijos. El príncipe Guillermo y Enrique en polémicas totales, uno con hijos fuera de la familia y el otro casado con una mujer divorciada que no lo quieren en la realeza.

Les sale la carta de la muerte, va a durar poco el Rey Carlos tercero, va a ser de tres a lo mucho siete años, muerto por una enfermedad como del tipo sida dejando en el reinado al príncipe Guillermo, pero ya divorciado se empiezan los divorcios en la familia inglesa con el príncipe Enrique y el príncipe Guillermo. polémica total en todos los sentidos.

io