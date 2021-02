Mon Laferte se va de cantina con la Arrolladora Banda el Limón

El amor que la chilena Mon Laferte tiene por México es cada vez más evidente y aunque los sonidos tradicionales del mariachi y las rancheras no son nuevos en su trayectoria, la cantautora ha decidido incrementar su mexicanidad al compás del trombón, la tuba y los clarinetes sinaloenses.

Tras el éxito que causó su más reciente lanzamiento “Se me va a quemar el corazón” acompañada por la guitarra ranchera y ofrecer una oda dramática en su video musical junto al actor Tenoch Huerta; Mon Laferte ahora estrena una nueva versión de este tema en compañía de la Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, una edición especial que retoma la esencia de las cantinas tradicionales y el canto doloroso.

“Esta canción es una, a nivel de composición, de las más logradas, me gustó como cuento la historia. Es más personal, muy honesta, por eso quise primero presentarla con guitarra y voz, que es cómo escribo las canciones, pero al escucharla con uno de los productores, Manú Jalil, a él le gusta mucho la música de banda y me decía que me imaginara si hiciéramos un arreglo de banda como bonus para el álbum, quedaría increíble”.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mon Laferte comparte su experiencia al unir su voz con Esaúl García, vocalista de la Arrolladora Banda el Limón, con quien también lanzó ayer un nuevo video musical que los lleva a protagonizar una historia de despecho y reclamo al calor de los tragos de tequila.

“Me parece alucinante la banda, yo no la conocía hasta que llegué a vivir a México, pensaba en cómo serían todos los arreglos y Jalil fue el genio, conoce a mucha gente del mundo de la banda, contactó a la Arrolladora, fue increíble. Nos pareció oportuno mostrar las dos versiones de una vez, no esperarnos hasta que saliera el álbum. La otra (primera versión) es una declaración en solitario, un monólogo, y esta es una conversación con una voz masculina”.

Mon Laferte destaca que en próximos meses dará a conocer la fecha del lanzamiento total de su nuevo disco, en el que asegura habrá más sorpresas. Respecto a lanzar un álbum total de regional mexicano, la cantante no descarta esa posibilidad en el futuro, aunque resalta que aún tendría mucho por aprender de los distintos géneros de este terreno.

“Tendría que prepararme demasiado, por ganas no me quedo, soy una entusiasta y la música de banda a mí me tiene enamorada. No sé si yo tenga tanto talento como la gente que trabaja en mundo de la banda, para crear algo así”.

PARA FANS

Filman en Guadalajara

Mon Laferte estrenó ayer una nueva versión de su imponente canción “Se me va a quemar el corazón”, y lo hizo junto con La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho. El video del tema que fusiona el talento de la cantautora chilena y los originarios de Mazatlán, Sinaloa, fue dirigido por Rodrigo Robles y grabado en la cantina Mascusia del Centro de Guadalajara, Jalisco.

Combina pasiones

En los últimos años, Mon Laferte ha compartido su ejercicio plástico que la ha llevado a impulsar iniciativas que han causado revuelo internacional como recientemente pasó con sus murales en Valparaíso, Chile, y aunque uno de éstos fue dañado, la cantante se mantiene optimista sobre su trayectoria como pintora y muestra de ello es que en su nuevo video grupero “Se me va a quemar el corazón” también refleja ilustraciones de su autoría que la animan a pensar en proyectos futuros en los que al pintura y la música se fusionen.

“Siempre he estado muy cerca de la plástica, mi padre es pintor y mi mamá hace muchas manualidades y artesanías. Yo vengo trabajando en esto desde hace muchos años, pero nunca lo había compartido, era algo más personal, en los últimos años he compartido más mi obra. Antes me gustaba tener las cosas separadas, ahora junto estos dos mundos”.

Actualmente, Mon Laferte expone en el Museo de Ciudad de México su primera exposición plástica con la colección “Gestos”, que es una retrospectiva de estadía en México desde hace más de una década, proyecto que surgió en el marco del 8M (8 de marzo) de 2020.

Encuentro personal

Aunque la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene todo el año, de cara al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Mon Laferte revela que por las restricciones de la pandemia será complicado realizar actividades presenciales, sin embargo, resalta que desde lo personal y a raíz del impacto que la lucha feminista consagró aún más en 2020, se ha dedicado a tener un revisión personal y hacer cambios desde su entorno más íntimo.

“He estado en un periodo muy de hacia dentro, de autoanálisis, me encantaría realizar actividades públicas, pero creo que este año que pasó ha sido mucho de meditar, de pensar qué estamos haciendo bien y no. En este momento me toca mirarme en el espejo, ver qué estoy haciendo, cómo puedo apoyar y aportar un poco más al mundo”, finaliza.