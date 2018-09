Mon Laferte quiere comerte a besos

Llena de amor y con la mente plena en nuevas ideas. Y es que “El beso” es el primer sencillo del siguiente álbum de estudio de Mon Laferte, en cuyo video aparece el actor mexicano Diego Luna. Para el disco, la cantante chilena tuvo un proceso distinto en la grabación, según platicó en entrevista con este medio. “Fuimos a Los Ángeles a los Estudios Capitol, que tiene una historia increíble. Cada vez que lo digo no puedo creer que toqué y grabé allí. Tiene una energía muy bonita. Puede parecer hippie, pero sí se siente: muchos discos que habitualmente escucho fueron grabados ahí”.

Para la producción musical, Mon Laferte contó con Omar Rodríguez (guitarrista de Mars Volta), con quien señaló que armó “una banda con 13 músicos. Estuvimos ensayando 4 días, luego nos metimos al estudio y en una hora teníamos el disco terminado. No me la creía, se puede hacer música así hoy. Me quedaron ganas de repetirlo, seguir haciendo discos en esta manera”.

Para la cantante y compositora, volver a la grabación en una toma facilitó los tiempos, y es algo que le gustaría repetir: “‘La trenza’ salió en abril del año pasado: ahora estamos en septiembre, ya mostrando algo del nuevo material. Si me hubiera tomado el tiempo que normalmente requiere la grabación de un disco todavía estaría en el estudio, grabar instrumento por instrumento, la voz. Todo más lento. Revisaba la discografía de Frank Sinatra y es impresionante: pero claro, estaba el talento ahí, solo había que tocar las canciones con los músicos, con su voz increíble. Era solo meterse al estudio y grabar. Si es así, se puede hacer un disco por año sin ningún problema”.

Aprovecha la inspiración

El material que alista la intérprete consta de composiciones propias, hechas recientemente: “Me puse a componer en diciembre del año pasado: duré tres meses solo escribiendo. Salieron varias, de ahí escogí 10 canciones. La idea fue conectarlas todas: cada una cuenta una historia. ‘El beso’ es la 7 del disco de la historia: cuando escuchen todo el disco se darán cuenta de los diferentes momentos, unos son muy felices, guapachosos, buena onda y provocativos. Otras canciones son más oscuras. Esta primera canción es más provocativa, tiene mucho de humor. Creo que el disco tiene mucho de humor, en general”.

Su modo de componer ha cambiado un poco en sus años de carrera: “Cada vez escribo menos con la guitarra: antes armaba una armonía y empezaba a cantar. Ahora siento que no, empiezo a capella a tararear, luego la letra. Cuando pasan los días agarro la guitarra y armo toda la estructura”. Aunque en los conciertos Mon Laferte gusta de regresar a ese momento de creación de las canciones con un instrumento y la voz:

“Me doy el chance de agarrar la guitarra y cantar”.

La cantante afirma que su último disco es una recopilación de canciones que cuentan historias. ARCHIVO / NOTIMEX

Explota la inspiración... y la suerte

Sobre el trabajo de producción musical, la cantante platicó que ella le había dicho a “Omar (Rodríguez) que quería que sonara a orquesta, bailable, a salsa, a mambo. Es lo que escucho. Omar es puertorriqueño, le encantó la idea. Él ha hecho discos de salsa. Le pasé las canciones desnudas, guitarra y voz, con las referencias estéticas que quería. Hizo todo el trabajo, nunca había soltado el álbum para que alguien lo hiciera. Confié en él y me encantó el resultado”. Hay una sorpresa tras conocer las canciones en su etapa primaria y después escucharlas cómo sonarán en el disco: “Es emocionante, Omar de pronto me mandó una maqueta en ‘midi’ de cómo se escucharía con el arreglo: no podía creer, es como el maquillaje, el adorno. Un ‘enchulamiento’, tenía batería, una flauta, trompeta. Suena ya a canción, arreglada”.

Temáticamente el álbum tendrá más humor y momentos divertidos en sus letras: “Es un disco más teatral. Desde el vídeo, se nota. Estamos en una mesa, están todos los personajes provocativos, extraños. Todo va hacia allá, a un concierto con humor y teatral”. Parte de eso se refleja en el vídeo: “Estaba de gira en Estados Unidos, con Juanes. Pensaba en la idea del nuevo, el vídeo, ¿quién para el vídeo? Pensé en Diego (Luna), lo creía difícil. Conseguí su número y le mandé mensaje: me contestó al instante… Fui a verlo a su obra, platicamos, le conté del proyecto. Me sentí muy bien. Es un superartista. La grabación me la pasé bien, cómoda. Es una persona increíble”.

Prepara sus maletas

Mon Laferte se encuentra planeando la gira que vendrá: “Voy a tocar en 2019, la idea es ir de gira por todo Latinoamérica, por todo México: justo ahora colgaré (la llamada telefónica de la entrevista) y tendré mi reunión para poner en escena lo que viene… Estará bonito hacerlo sonar, es un disco difícil de tocar, pero es lo interesante: sacarle el sonido, llevarlo en vivo. Es lo que más me emociona en este momento”.

En esta nueva etapa Mon Laferte tendrá un nuevo director musical en su ensamble