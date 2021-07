Mon Laferte anuncia gira por Estados Unidos

La artista chilena Mon Laferte anunció mediante un comunicado de prensa, que tras el lanzamiento de su reciente álbum “Seis”, realizará una gira de casi dos meses por Estados Unidos.

Las entradas para la gira, que recorrerá de costa a costa los Estados Unidos, saldrán a la venta el viernes 23 de julio a las 12:00 hora México.

El recorrido comenzará el 14 de septiembre en Seattle, para después dirigirse a la costa oeste y pisar el famoso escenario d The Wiltern en Los Ángeles y el Ohana Festival en Dana Point donde también se presentan Pearl Jam, Kings Of Leon, Sharon Van Etten, Maggie Rogers, My Morning Jacket y más. La gira cruzará el país americano desde Phoenix hasta Brooklyn y regresará al oeste en Tucson. A continuación se puede encontrar una lista completa de las fechas de la gira.

ESPECIAL/Universal Music

“Seis”, es un álbum intensamente personal, inspirado en un documental sobre la cantante Chavela Vargas, mejor conocida por revolucionar la música ranchera mexicana. Las canciones nacieron durante la pandemia mundial y el fuerte aislamiento, e incluyen letras cuidadosamente elaboradas, surgidas de la autorreflexión, lo que le permite a Mon explorar sus sentimientos más profundos, sin dejar nada más que vulnerabilidad en estos raros momentos.

“Seis”, fue nominado recientemente a dos premios Premios Juventud, por un lado el poderoso dúo que Mon realice con Alejandro Fernández en “Que Se Sepa Nuestro Amor” estuvo en la terna de “Mejor Fusión Regional Mexicana”; y por el otro el dueto que realizó con Gloria Trevi en “La Mujer”, para el premio “Girl Power”.

Dichos premios, que celebran lo mejor de la cultura pop, son presentados por Univisión y los ganadores serán anunciados el 22 de julio.

Rolling Stone describió “Que Se Sepa Nuestro Amor”, como “teatral”, y agregó: “Fernández y Laferte intercambian versos operísticos dignos de una novela romántica desgarradora”. Billboard dijo: “Es la colaboración que no sabíamos que necesitábamos... una de las parejas más atractivas del año”.

Mon Laferte también contribuyó con su versión de “Nothing Else Matters” en el álbum “The Metallica Blacklist”. En este material sin precedentes, participaron más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno contribuyó con una interpretación única de su versión favorita de Black Álbum.

JL